ثلاث عائلات عربية ضمن العشر الأولى في تصنيف الأغنى بالعالم

شفق نيوز/ تضمن تصنيف أغنى عائلات العالم الذي تصدره "بلومبرغ" سنويا ثلاث عائلات عربية ضمن المراتب العشر الأولى لهذا العام.

واحتلت عائلة والتون الأميركية، المالكة لسلسلة متاجر "وولمارت" في الولايات المتحدة، المرتبة الأولى بثروة بلغت قيمتها 432.4 مليار دولار.

وجاءت عائلة آل نهيان الحاكمة في الإمارات ثانيا بثروة بلغت 323.9 مليار دولار، تبعتها عائلة آل ثاني في قطر في المركز الثالث بصافي ثروة وصلت لـ172.9 مليار دولار.

في المركز الرابع تظهر عائلة هيرميس في فرنسا، بثروة بلغت 170.6 مليار دولار، ناجمة عن تجارة العائلة بالأزياء الفاخرة.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب عائلة كوتش، بثروة بلغت 148.5 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية ونفطية.

وحلت عائلة آل سعود في المملكة العربية السعودية سادسا بصافي ثروة بلغت 140 مليار دولار.

وفي المركز من السابع حلت عائلة مارس الأميركية، المالكة لعلامة الحلويات التجارية الشهيرة "مارس" بـ 133.8 مليار دولار، تبعتها عائلة أمباني الهندية، المالكة لشركة "ريلاينس إندستريز" الصناعية، بـ99.6 مليار دولار.

وجاءت عائلة ويرتهايمر الفرنسية المالكة للعلامة التجارية "شانيل" تاسعا بثروة بلغت 88 مليار دولار.