سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ثلاث انتكاسات بيوم واحد.. عطل واسع يصيب موقع "تويتر"

Category: منوعـات

Date: 2021-04-17T16:13:58+0000
ثلاث انتكاسات بيوم واحد.. عطل واسع يصيب موقع "تويتر"

شفق نيوز/ تعطل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للمرة الثانية في غضون ساعات قليلة، يوم السبت، فيما كانت الشركة قد تعهدت بالعمل من أجل إيجاد حل لما حصل، حتى يتمكن المستخدمون من التصفح بشكل عادي.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن موقع "تويتر" تعطل للمرة الثانية، على قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت المملكة المتحدة.

وذكرت تقارير تقنية أن "تويتر" لم يتعطل في دولة محددة فقط، يوم السبت، بل إنه تعرض للإرباك في مختلف دول العالم.

وفوجئ مستخدمو الموقع، برسالة تقول إن "خطأ ما قد حصل، يرجى معاودة المحاولة لاحقا"، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى صفحة المنصة.

وأوردت المنصة المختصة في رصد تعطل المواقع "داون ديتيكتر"، أن ما يقارب 40 ألف شخص أبلغوا عن تعطل تويتر، في وقت سابق.

وكانت شركة "تويتر" قد أقرت بالعطل، وأكدت أنها تعمل من أجل إصلاحه، لكن الأمور عادت لتسوء مجددا، فتعطلت المنصة للمرة الثانية لدى كثيرين.

ولم تكشف الشركة، الأسباب التي أدت إلى هذا التعطل في تويتر، لكن بعض الخبراء رجحوا أن يكون الأمر مرتبطا بالخوادم.

related

عطل مفاجئ يصيب موقع ويكيبيديا

Date: 2019-09-06 23:57:21
عطل مفاجئ يصيب موقع ويكيبيديا

"لون البشرة" يفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

Date: 2019-05-31 22:24:55
"لون البشرة" يفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

"مثلث برمودا" في الشارع.. فيديو يثير الذهول على "تويتر"

Date: 2019-08-08 21:05:58
"مثلث برمودا" في الشارع.. فيديو يثير الذهول على "تويتر"

تغريدة على تويتر من ثلاجة ذكية تثير حيرة الخبراء

Date: 2019-08-16 23:14:08
تغريدة على تويتر من ثلاجة ذكية تثير حيرة الخبراء

"تويتر" أمام عقوبة مالية محتملة قد تصل إلى 250 مليون دولار

Date: 2020-08-04 10:57:24
"تويتر" أمام عقوبة مالية محتملة قد تصل إلى 250 مليون دولار

تويتر تسعى للاستحواذ على "تيك توك" في أمريكا

Date: 2020-08-09 05:46:45
تويتر تسعى للاستحواذ على "تيك توك" في أمريكا

شلل يضرب تويتر

Date: 2020-10-16 04:38:07
شلل يضرب تويتر

تويتر تختبر ميزة جديدة "مهمة"

Date: 2021-02-18 16:09:41
تويتر تختبر ميزة جديدة "مهمة"