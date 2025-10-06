ثلاثة علماء يحصدون نوبل في الطب لاكتشافهم آلية التحمل المناعي المحيطي

شفق نيوز- متابعة

أعلنت لجنة نوبل، يوم الاثنين، عن فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2025.

وتأتي هذه الجائزة تقديرا لاكتشافاتهم الرائدة في مجال "التحمل المناعي المحيطي"، الآلية التي تمنع جهازنا المناعي من مهاجمة أنسجة الجسم نفسه.

والفائزون بالجائزة هم: ماري إي. برانكو من معهد بيولوجيا الأنظمة في سياتل بالولايات المتحدة، وفريد رامسديل من شركة سونوما للعلاجات الحيوية في سان فرانسيسكو، وشيمون ساكاغوتشي من جامعة أوساكا في اليابان.