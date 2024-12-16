ثلاثة طرق لامتلاك عمل إضافي يعزز مصادر الدخل الجانبية

شفق نيوز/ بغض النظر عن مدى استقرار وظيفتك الحالية أو شعورك بالأمان المالي، فإن امتلاك مصادر دخل جانبية دائمًا ما يكون خطوة ذكية، إذ يمكن للدخل السلبي أن يعزز دخلك في عام 2025، ويوفر لك راحة إضافية عندما تكون أمورك المالية على ما يرام.

الأهم من ذلك، أن وجود مصادر دخل إضافية يمكن أن يكون طوق نجاة إذا فقدت وظيفتك فجأة لأي سبب، إنها استراتيجية تمنعك من الاعتماد على دعم الأسرة أو الأصدقاء، أو الغرق في الديون باستخدام بطاقات الائتمان خلال الأزمات.

وقد يعتقد البعض أن كسب المال الإضافي يتطلب جهدًا إضافيًا، وهذا صحيح نظريًا، لكنه لا يعني بالضرورة أن يشغل وقت فراغك أو يؤثر على ساعات عملك الأساسية، خاصة إذا كنت تعمل في وظيفة مرهقة، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس" واطلعت عليه "العربية Business"

الفكرة الأساسية للدخل السلبي هي أنه يسمح لك بكسب المال غالبًا من المنزل أو عبر الإنترنت من خلال إعداد مبدئي بسيط ومجهود مستمر قليل، وهو أمر مثالي إذا كنت تميل إلى التوتر أو القلق.

وفيما يلي ثلاث أفكار للدخل السلبي تستحق التجربة في عام 2025:

1. تأجير مساحات عبر منصة "Peerspace"

ربما سمعت عن منصة Airbnb، ولكن قد تكون منصة Peerspace جديدة عليك، إذ تقدم مفهومًا مشابهًا، حيث يمكنك تأجير مساحاتك لاستخدامات متعددة مثل الأحداث، تصوير الأفلام، جلسات التصوير، الاجتماعات، الحفلات، أو حفلات الزفاف والمواليد.

كمُضيف على Peerspace، يمكنك الإعلان عن مساحتك—سواء كانت متجرك، منزلك، حظيرتك، مرآبك، أو حتى قصرًا—وتحصل على المال فور حجزها، وتحصل المنصة على نسبة من رسوم الحجز بمجرد تأكيد الحجز.

2. أن تصبح مضيفًا على Airbnb

إذا كنت تفكر في تأجير ممتلكاتك لفترات أطول من مجرد أحداث فردية، فإن منصة Airbnb هي خيار رائع، يمكن للمضيفين تأجير منازلهم بالكامل أو حتى غرفة واحدة للضيوف الباحثين عن خيارات إقامة ميسورة التكلفة.

وبعض الأشخاص يجدون متعة في أن يصبحوا مضيفين لدرجة أنهم يحولون هذا النشاط إلى عمل بدوام كامل، بينما يفضل آخرون الاستفادة من مرونته كعمل جانبي بجانب وظائفهم الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تكون مضيفًا لتجارب Airbnb، مما يعني أنك لا تحتاج حتى إلى مساحة مادية لتأجيرها، بل يمكنك تقديم تجارب أو أنشطة للضيوف.

3. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول

واحدة من أفضل الأفكار وأكثرها رواجًا لبناء دخل سلبي هي تطوير تطبيقات الهاتف، تعلّم البرمجة هو من بين المهارات الأكثر ربحية التي يمكنك اكتسابها، حيث يمكنك من خلالها إنشاء تطبيقات تلبي احتياجات معينة في السوق.

ويمكنك تحقيق الدخل من تطبيقاتك عبر عرض الإعلانات داخل التطبيق، أو فرض اشتراك على المستخدمين، أو بيع نسخة مميزة من التطبيق.

وفي نهاية المطاف، قد تنجح في تطوير تطبيق ناجح للغاية يمكنك بيعه لشركة كبرى ترغب في الاستحواذ عليه.