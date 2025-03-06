ثعبان سام داخل آيس كريم.. مفاجأة صادمة تشعل الجدل حول نظافة معامل الإنتاج

شفق نيوز/ اكتشف رجل يدعى "رايبان ناكلينغبون" من منطقة "باك تو" في محافظة راتشابوري التايلاندية، ثعبانًا مجمدًا داخل آيس كريم اشتراه من بائع في الشارع.

ونشر ناكلينغبون، صور الاكتشاف الغريب هذا على فيسبوك، ما أثار ردود فعل غاصبة والمئات من التعليقات التي عبرت عن صدمة أصحابها.

وبحسب خبراء فإن الثعبان الذي بدا منقوشًا باللونين الأسود والأصفر، ينمتي لنوع ثعبان الشجرة الذهبي (Chrysopelea ornata)، هو نوع سام بشكل معتدل موطنه تايلاند.

وفي منشوره، أشار ناكلينغبون بشكل فكاهي إلى عيون الثعبان الكبيرة وأعرب عن دهشته من الاكتشاف.

وأثار الحادث موجة من التعليقات، بعضها كان طريفًا مثل "اللقمة الأولى تجعلك مدمنًا، التالية تضعك في سرير المستشفى" و"آيس كريم بنكهة الأفاعي".

بينما عبر آخرون عن قلقهم الجاد، مشيرين إلى أن الحادث قد يشير إلى مشكلات صحية ونظافة أوسع في عملية إنتاج الآيس كريم.

ودعا عدد من المتابعين السلطات للتحقيق في الحادثة ومع البائع، حيث حذر المعلقون من أنه إذا كان من الممكن أن ينتهي ثعبان في الآيس كريم، فقد تكون هناك ملوثات أخرى في المنتج.

ولم يتم تحديد الشركة المصنعة للآيس كريم، ما زاد الغموض والقلق.

وتعد هذه الحادثة جزءًا من نمط أوسع من الاكتشافات الغريبة المتعلقة بالطعام في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2017، اكتشفت امرأة في كولكاتا بالهند سحلية مقلية في طبق البطاطا المقلية من أشهر مطاعم الوجبات السريعة، بينما في كاليفورنيا، اكتشفت امرأة ضفدعًا حيًا في سلطتها.