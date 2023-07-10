"ثريدز"يتخطى 100 مليون مستخدم في 4 أيام

شفق نيوز/ أصبح تطبيق ثريدز "Threads" على "إنستجرام" Instagram حديث الأسبوع، حيث يتحدث الجميع عنه ويتفاعلون معه، فيتنافس التطبيق مباشرةً مع "تويتر" الذي يديره الملياردير إيلون ماسك.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، قد شهد التطبيق ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشتركين خلال الـ 48 ساعة الأولى من إطلاقه. وبعد أن وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 97 مليون حساب في المنصة، يبدو أن "Threads" على مساره لتحقيق 100 مليون مشترك بشكل أسرع من العمالقة في هذا المجال مثل "تيك توك"، وحتى المنصة الأم "إنستجرام" نفسها.

ويمكن تتبع النمو السريع لـ "Threads" من خلال الأرقام المعروضة على صفحات المستخدمين على "إنستجرام"، والتي تشير إلى تاريخ انضمامهم إلى التطبيق. وبلغ عدد المستخدمين حاليًا أكثر من 99 مليون مستخدم، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 100 مليون مستخدم في غضون ساعات قليلة من نشر هذا التقرير.

ويرجع هذا النمو المتسارع لـ "Threads" إلى تكامله مع "إنستجرام"، مما يتيح للمستخدمين الانتقال بسلاسة إلى التطبيق والتفاعل مع ميزاته من اليوم الأول. وقد أثار نجاح "Threads" قلق "تويتر" الذي توعد بمقاضاة "Meta"، الشركة الأم لـ "إنستجرام"، بسبب احتمالية استخدام الشركة لموظفين سابقين في "تويتر" للوصول إلى أسرار تجارية حساسة.

إن نجاح "Threads" الهائل خلال الـ 48 ساعة الأولى يعكس جاذبيته وقوة القاعدة الضخمة لمستخدمي "إنستجرام". وبإمكانه التفوق على سابقيه بوصوله إلى 100 مليون مستخدم على نحو أسرع، فقد أثبت "Threads" نفسه كمنافس عنيد في مجال تطبيقات المراسلة.