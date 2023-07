ثريدز وتويتر.. أوجه التشابه والاختلاف (صور)

شفق نيوز/ أطلقت Meta تطبيقها الجديد Threads المنافس المباشر لـ Twitter ، وهو ليس المنافس الأول فسبقه سلسلة من المنافسين مثل Bluesky و Truth Social المملوكة لدونالد ترامب.

وتتمثل إحدى الميزات الفورية التي قد يتمتع بها Threads على المنافسين الآخرين في إمكانية تحويل قاعدة مستخدمي Instagram الحالية إلى حسابات Threads جديدة لأن المستخدمين مطالبون بتسجيل الدخول إلى Instagram.

وتشير التقديرات إلى أن لدى Instagram أكثر من 1.21 مليار مستخدم نشط، وفقًا لـ Statista.

يأتي Threads أيضًا بعد أقل من عام منذ أن تولى إيلون ماسك إدارة Twitter وأدخل بعض التغييرات المثيرة للجدل على التطبيق، بما في ذلك إزالة قواعد الإشراف على المحتوى القديمة، وإلغاء الحسابات الموثقة واستبدالها بالاشتراك الشهري.

والسبت 1 يوليو/تموز، أعلن ماسك أيضًا عن حد لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها، وقصر المستخدمين أصحاب الحسابات غير الموثقة في البداية على 600 مشاركة في اليوم.

وإليكم بعض الاختلافات بين تجربة Twitter و Thread داخل التطبيق:

1- سيطلب Threads من المستخدمين أن يكون لديهم حساب على Instagram. عند إنشاء ملف تعريف، يوفر Threads خيارًا لنقل المعلومات المهمة والمتابعين من ملف التعريف الخاص بك في Instagram.

2- أكدت Meta أن Threads سيوفر للمستخدمين حدًا لعدد الأحرف بنحو 500 حرف، فيما يبلغ عدد الأحرف المسموح به لمستخدمي Twitter الذين لا يملكون حسابات موثقة 280 حرفًا كحد أقصى.

مقابل 8 دولارات شهريًا، يمكن لمشتركي Twitter Blue زيادة عدد الأحرف المسموح به إلى 25 ألف حرف.

ومن غير الواضح ما إذا كانت Meta ستوفر خيارات مماثلة من خلال برنامج Meta Verified الخاص بها.

وبحسب الشركة، سيتمكن مستخدمو Threads من نشر روابط وصور وفيديوهات مدتها 5 دقائق.

3- إحدى المزايا التي يتمتع بها Threads متفوقاً على التطبيقات النصية المتنافسة هي قاعدة المستخدمين الكبيرة الموجودة في Instagram. عندما ينشئ مستخدمو Instagram حسابًا، يكون لديهم خيار إضافة ملفات التعريف التي يتابعونها بالفعل على الفور.

4- سيتمكن مستخدمو Threads أيضًا من التبديل بين التطبيق و Instagram، ويمكن مشاركة المنشورات على Threads في قصة أو ملف تعريف المستخدم على Instagram.

5- تشبه الصفحة الرئيسية لـ Threads صفحة For You في Twitter من حيث أن المستخدم سيتعرض للحسابات التي يتابعها وقد يكون مهتمًا بها. في Threads، يمكن للمستخدم متابعة حساب من خلال النقر على أيقونة "plus".

لدى Twitter أيضًا خيار تصفية موجز المستخدم عن طريق الحسابات التي يتابعها أو الحسابات الموجودة في قائمة معينة، ولا يبدو أن Threads يحتوي على خيارات مماثلة.

6- تتيح صفحة Twitter الرئيسية للمستخدمين عرض الـ Trends والمواضيع الأخرى التي قد تكون مهتمًا بها. في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة لاستكشاف ما هو موجود في Threads هو التمرير عبر موجز الصفحة الرئيسية.

وفي بيان صحفي، قالت Meta إنها ستستمر في إضافة المزيد من الميزات إلى Threads "لمساعدتك على الاستمرار في اكتشاف الموضوعات والمبدعين الذين تهتم بهم، بما في ذلك التوصيات المحسنة في الخلاصة ووظيفة البحث الأكثر قوة التي تسهل متابعة الموضوعات والاتجاهات في الوقت الفعلي".

7- توفر Threads خيارًا لإخفاء عدد الإعجابات بالمنشورات، وسيؤدي هذا الخيار أيضاً إلى إخفاء التعداد أيضاً في ملف تعريف Instagram الخاص بالمستخدم.

يعتبر ذلك على عكس بعض التغييرات التي أجراها إيلون ماسك عندما اشترى Twitter.

8- اعتبارًا من الأربعاء 5 يوليو/تموز، يبدو أن Threads لا تملك خيارًا لحفظ مسودات المنشورات.

9- في Threads، يجب على المستخدم الضغط على زر الإدخال ثلاث مرات لبدء الكتابة. على Twitter، تبدأ الثريد من خلال الضغط على زر علامة الجمع.

10- في Threads، لا يمكن للمستخدمين مشاهدة إبداءات الإعجاب بملف تعريف آخر.