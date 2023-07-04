"ثريدز".. ميتا تنافس تويتر بتطبيق جديد للتدوينات الصغيرة

شفق نيوز/ قررت شركة "ميتا" الدخول في منافسة جديدة مع شركة "تويتر" من خلال تطبيق جديد للتدوين المصغر يطلق عليه اسم "ثريدز".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر سقفاً بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأدرج "ثريدز"، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستجرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة "أبل" مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحا للتثبيت على الأجهزة اعتبارا من يوم الخميس.

وسيسمح تطبيق "ثريدز" للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستجرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

يأتي الإطلاق بعد أن أعلنت "تويتر" قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام "تويت.دك".