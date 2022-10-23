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ثروته 55.3 مليار دولار.. وهذه أبرز عقارات مارك زوكربيرغ 

Category: منوعـات

Date: 2022-10-23T12:21:59+0000
ثروته 55.3 مليار دولار.. وهذه أبرز عقارات مارك زوكربيرغ 

شفق نيوز/ يعد "مارك زوكربيرغ" واحدا من أغنى الرجال في العالم، لذا فليس من المستغرب أن يمتلك العديد من المنازل الفاخرة.

وسلط تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على أبرز العقارات التي يمتلكها زوكربيرغ الذي بلغت قيمة صافي ثروته في مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في سبتمبر الماضي، حوالي 55.3 مليار دولار.

ويمتلك الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" أكثر من 1400 فدان في هاواي، وغالبا ما يشاهد زوكربيرغ هناك وهو يمارس أنشطة مثل رمي الرمح وركوب الأمواج.

وإلى جانب هاواي، يمتلك زوكربيرغ عدة منازل في كاليفورنيا، أبرزها عقار اشتراه مقابل 7 ملايين دولار في "كريسنت بارك" سنة 2011.

وأشار تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، أن منزل زوكربيرغ قد زوّد بمساعد ذكي اصطناعي، صمم خصيصا لأجله، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل التي تتعلق بقدراته.

كذلك فإن المنزل ذكي، وقادر على تذكير قاطنيه بضرورة القيام بالعديد من المهام.

ولدى زوكربيرغ منزلان عملاقان يطلان على بحيرة تاهو، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من صحراء نيفادا.

وتحدثت تقارير أن زوكربيرغ أنفق 59 مليون دولار على هذين المنزلين المتجاورين.

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