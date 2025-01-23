ثروة أغنى 10 أشخاص تنمو 3.2 مليون دولار في كل دقيقة

شفق نيوز/ تنمو ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم بشكل متسارع خلال الأيام الأولى من العام الحالي 2025، وتجاوزت الزيادة نحو 105 مليارات دولار، بمعدل 3.7 مليون دولار في الدقيقة.

واستحوذ العشرة الكبار على أكثر من 50% من الزيادة في ثروة أغنى 100 ملياردير ضمن مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" الذين ارتفعت ثروتهم بنحو 191 مليار دولار، وفق حسابات "العربية Business".

وفي 23 يومًا من العام الحالي، وصلت ثروة أغنى 100 ملياردير إلى نحو 5.82 تريليون دولار، بينهم 2.1 تريليون دولار لأغنى 10 فقط.

فيما تخطت ثروة أغنى 500 شخص في العالم نحو 10 تريليونات دولار، بحسب بيانات مؤشر "بلومبرغ".

أكثر الفائزين

وكانت الزيادة الأكبر من نصيب الملياردير بيرنارد أرنو، وهو رئيس مجلس إدارة شركة LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton، التي تُعد أكبر صانع للسلع الفاخرة في العالم، ويسيطر الملياردير على نحو نصف أسهم الشركة، التي حققت إيرادات بلغت 86.2 مليار يورو (93.2 مليار دولار) في عام 2023، بحسب بيانات "بلومبرغ".

وزادت ثروة أرنو منذ بداية العام بنحو 21 مليار دولار لتصل إلى 197 مليار دولار.

لاري إليسون

وكان ثاني أكثر المليارديرات تحقيقًا للمكاسب، لاري إليسون، وهو المؤسس وأكبر مساهم في شركة أوراكل التي سجلت إيرادات بلغت 53 مليار دولار في السنة المنتهية في 31 مايو 2024.

وزادت ثروة الملياردير البالغ من العمر 80 عامًا منذ بداية العام نحو 16.6 مليار دولار، لتصل إلى 209 مليارات دولار.

وتأتي معظم ثروة إليسون من حصته في شركة أوراكل الأميركية لتطوير البرمجيات، ويمتلك حوالي 41% من الشركة، وفقًا لإيداع يوليو 2024، وقد تعهد بحوالي ربع أسهمه كضمان مقابل ديون شخصية، وفقًا لبيان الشركة في سبتمبر 2024.

ويتم استبعاد هذه الأسهم المرهونة من حساب صافي الثروة. كما يمتلك ما يقرب من 7.5 مليون خيار، ويتم تضمينها بقيمتها الصافية، ويمتلك إليسون حوالي 1.4% من شركة تسلا، وفقًا لبيان الشركة عام 2022، وقد استقال من مجلس إدارة تسلا في يونيو 2022، ولم يتم الكشف عن حصته في البيانات اللاحقة.

وتستند قيمة استثماراته النقدية إلى تحليل يشمل دخله، والمعاملات الداخلية، والضرائب، وعاداته الإنفاقية، وأداء السوق، وأيضًا قيمة العقارات التي يملكها في سان فرانسيسكو، وبحيرة تاهو، وماليبو، ورود آيلاند، واليابان، وهاواي، بالإضافة إلى شركة الطيران Island Air التي تتخذ من هاواي مقرًا لها.

جيف بيزوس

وكان جيف بيزوس ثالث أكبر مقتنصي المكاسب مع زيادة ثروته بنحو 14.8مليار دولار منذ بداية العام، وبيزوس هو مؤسس شركة أمازون، أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم.

وتبيع الشركة، التي يقع مقرها في سياتل، الإلكترونيات والسلع المنزلية ومنتجات أخرى من خلال موقعها الإلكتروني، كما تمتلك سلسلة متاجر Whole Foods للبقالة وتوفر خدمات الحوسبة السحابية والبث الرقمي، وبلغت إيرادات أمازون 574.8 مليار دولار في عام 2023.

ويمتلك بيزوس حوالي 8.8% من أسهم شركة أمازون، أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم، وفقًا لإفصاح الشركة في نوفمبر 2024.

كما يمتلك شركة بلو أوريجن لاستكشاف الفضاء، التي تم تضمينها في حساب بلومبرغ لتكلفة الاستثمار، لكن تحديد قيمة لشركة بلو أوريجن أمر صعب بسبب استراتيجيتها الفريدة وحقيقة أن بيزوس هو المساهم الوحيد فيها دون نية واضحة للبيع، وفقًا لتشاد أندرسون، الرئيس التنفيذي لصندوق Space Angels الاستثماري.

تريليونيرات المستقبل

ومع تسارع وتيرة نمو ثروات أغنياء العالم بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، تتوقع منظمة "أوكسفام" أن يشهد العالم ظهور خمسة تريليونيرات على الأقل خلال العقد المقبل.

ورجحت أن يصبح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" وحليف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المقرب، أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027، وتشير بيانات مؤشر "بلومبيرغ للمليارديرات" إلى أن ثروته الحالية تبلغ حوالي 440 مليار دولار، بزيادة نحو 7.95 مليار دولار عن بداية العام.

ومن بين المرشحين الآخرين جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، يليه برنارد أرنو، بالإضافة إلى بيل غيتس، مؤسس "مايكروسوفت" ورائد في العمل الخيري، ووارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي"، وأحد أنجح المستثمرين في العالم.