ثروة شاب بـ239 مليون دولار مُهددة بسبب نسيان كلمة مرور "بيتكوين"

Date: 2021-01-13T12:28:27+0000

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية، أن مبرمجاً من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية تبقت له محاولتان فقط لتخمين كلمة السر الخاصة بمحفظته الرقمية، التي تحتوي على عملات بيتكوين تقدر قيمتها بحوالي 239 مليون دولار. المبرمج ستيفان توماس، مُنح قبل عشر سنوات 7002 عملة بيتكوين مكافأة له على إنتاج فيديو يوضح طريقة عمل العملات الرقمية، وفي الوقت الذي حصل فيه على العملات الرقمية كانت قيمة كل عملة منها تتراوح بين دولارين و6 دولارات، فاكتنزها في "محفظته الرقمية" ونسيها. أما الآن فقد أصبحت قيمة كل عملة منها 34 ألف دولار، تقدر قيمة ثروته في هذه المحفظة بـ240 مليون دولار، إلا أن توماس نسي كلمة السر المطلوبة لتحرير الكنز الذي يملكه. الشاب توماس، الذي وُلد في ألمانيا، أدخل كلمة السر الخطأ لثماني مرات، وإذا لم يُصِب في آخر تخمينين متاحين له فإن القرص الصلب الذي يحتوي على المفاتيح الخاصة بعملات بيتكوين سوف يُشفر، ولن يرى هذا المال قط. المبرمج توماس قال خلال حديثه مع صحيفة The New York Times الأمريكية: "كنت أستلقي في السرير وأفكر في الأمر، ثم أذهب إلى الحاسوب باستراتيجية جديدة فلا تنجح، فأصاب باليأس مرة أخرى". وبعد انتشار الأنباء المتعلقة بالمحنة التي يواجهها توماس، قال أليكس ستاموس، خبير أمن الإنترنت لدى مركز Stanford Internet Observatory، إنه يستطيع تجاوز كلمة السر خلال ستة أشهر، إذا أعطاه توماس 10% من ثروته الرقمية. وكتب قائلاً على موقع تويتر: "حسناً، عندما تمتلك 220 مليون دولار من عملات بيتكوين مغلقة، لا تخمن كلمة السر 10 مرات، بل انتقل بالأمر إلى المحترفين لتشتري 20 وحدة IronKey وتستغرق 6 أشهر للعثور على قناة جانبية أو طريقة لفكه، يمكنني أن أفعل ذلك مقابل 10%. اتصل بي". فيما قالت شركة بيانات العملات المشفرة Chainalysis، إن ما يقدر بحوالي 20% من 18.5 مليون عملة بيتكوين فُقدت على ما يبدو أو علقت في محافظ لا يمكن الولوج إليها. ففي عام 2013، تخلص موظف متخصص بتكنولوجيا المعلومات، ويلزي الجنسية، يُدعى جيمس هويلز، تخلص من قرص صلب يحتوي على مفاتيح لـ7500 عملة بيتكوين. كانت قيمة عملات بيتكوين المفقودة حوالي 5.5 مليون دولار آنذاك. أما الآن، فإن قيمتها تساوي أكثر من 250 مليون دولار.

