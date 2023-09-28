ثاني أكبر "يا نصيب" في تاريخ أميركا من نصيب شخص مجهول

شفق نيوز/ أعلنت إدارة جوائز "يا نصيب" في ولاية فلوريدا الأميركية، عن فوز شخص ما زال مجهولاً بثاني أكبر جائزة في تاريخ البلاد، والبالغة 1.6 مليار دولار.

وقالت في بيان إن الفوز بالجائزة الكبرى "ميغا مليونز" تمّ يوم الإثنين الماضي، بعد سبعة أسابيع من سحب الثامن من آب/ أغسطس الماضي.

ومرّت العملية بواحد وثلاثين سحباً، وبمعدل مرتين أسبوعياً، من دون أن يفوز أحد بها، حتى تمكّن شخص اشترى تذكرة من أحد متاجر السوبر ماركت، من مطابقة جميع الأرقام الستة.

وقالت "ميجا مليونز"، إن الجائزة الكبرى البالغة 1.602 مليار دولار هي الأكبر في تاريخها، وهي تجاوزت الجائزة البالغة 1.537 مليار دولار، التي تم الفوز بها في ولاية ساوث كارولينا في 2018.

وتأتي هذه الجائزة في المرتبة الثانية خلف الرقم القياسي المسجّل في "يا نصيب" باوربول المنافس، والذي كانت جائزته الكبرى 2.04 مليار دولار لتذكرة تم بيعها في كاليفورنيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بحسب موقع باوربول الإلكتروني.

وذكر موقع "ميغا مليونز" الإلكتروني أنه سيكون لدى الفائز خيار المطالبة بالمبلغ كاملاً مدفوعاً على مدى 30 عاماً، أو الحصول على مبلغ إجمالي 794.2 مليون دولار نقداً، ويتم فرض ضريبة على المكاسب.

ولا يجبر قانون فلوريدا الفائزين بجوائز "يا نصيب" تبلغ 250 ألف دولار أو أكثر الكشف عن هوياتهم علناً، إلا بعد 90 يوماً من الحصول على الجائزة.

أما بالنسبة للتذكرة وقيمتها دولارين، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى لا تتجاوز واحد في 300 مليون.