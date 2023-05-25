ثاني أغنى رجل بالعالم يحذر: لا تضع كل مدخراتك فى دوج كوين

شفق نيوز/ حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، من دوج كوين، قائلاً إنه لا ينبغي للمستثمرين ضخ كل ثرواتهم في عملة الميم الشهيرة، حسبما نقلت CNBC.

وقال ماسك في مؤتمر في لندن استضافته صحيفة Wall Street Journal: "لا أنصح أي شخص بشراء عملة مشفرة أو المراهنة بكل ما يملك على دوج كوين"، "ربما يجب عليك ذلك، ولكن دعني أنصحك بأن هذا قد يكون قراراً غير حكيم."

وأضاف ثاني أغنى رجل في العالم أن دوغ كوين لا تزال العملة المشفرة المفضلة لديه، ويمثل تصريح ماسك في لندن مناسبة نادرة حيث قلل من دعمه للعملة المشفرة الذي كان يمنحها إياه دوماً.

وفي أبريل / نيسان 2021، أطلق ماسك على نفسه اسم "الأب الروحي" للعملة في تغريدة عبر حسابه على Twitter قال فيها إن دوغ كوين هي "مستقبل العملة".

وقام ماسك أيضًا بتغيير شعار Twitter لفترة وجيزة إلى كلب الشهر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قصير الأجل بنسبة 20% في سعر دوج كوين.

وارتفعت شعبية دوج كوين - التي تم إنشاؤها على سبيل المزاح وليس لها حالات استخدام عملية - خلال طفرة العملة المشفرة في عام 2021 ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين، مع معاناة الأصول المشفرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والانهيار الدراماتيكي للشركات الكبرى مثل FTX.

ويتم تداول دوج كوين حاليًا بما يزيد قليلاً عن 7 سنتات – 90% أقل من أعلى مستوى 68 سنتاً الذي سجلته في 8 مايو.