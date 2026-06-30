تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى آب المقبل بسبب وضعه الصحي

شفق نيوز- بيروت

أرجأت المحكمة العسكرية في بيروت، يوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الخامس من شهر آب/أغسطس المقبل، بعد تعرضه لعارض صحي حال دون حضوره أو نقله من مكان احتجازه.

وجاء قرار التأجيل استناداً إلى تقارير أعدتها لجنة طبية، أشارت إلى تدهور الحالة الصحية لشاكر خلال فترة احتجازه، إذ يعاني من مضاعفات مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تضخم في عضلة القلب.

وترتبط القضايا المرفوعة ضد فضل شاكر بفترة نشاطه مع جماعة الشيخ أحمد الأسير في مدينة صيدا عام 2013، حيث صدرت بحقه سابقاً أحكام غيابية بالسجن وصلت إلى 22 عاماً.

إلا أن تسليم شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أتاح إعادة محاكمته حضورياً، ما أدى إلى إسقاط وتبرئته من عدد من التهم، فيما لا تزال إجراءات محاكمته مستمرة في القضايا المتبقية.