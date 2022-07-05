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تيك توك يواجه دعوى قضائية بعد وفاة فتيات في "تحدي الوشاح"

Category: منوعـات

Date: 2022-07-05T10:49:41+0000
تيك توك يواجه دعوى قضائية بعد وفاة فتيات في "تحدي الوشاح"

شفق نيوز/ يواجه تطبيق "تيك توك" المخصص لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة، والمملوك للصين دعاوى قضائية وذلك بعد قيام فتاتين بالانتحار اثر مشاركتهما في تحدي "التعتيم" أو "الوشاح" الذي شاهدتاه على المنصة.

وتلجأ تيك توك لهذا الخيار الصعب بعد مخاوف تهدد الأمن القومي وقتلت كل من إريكا والتون، 8 أعوام، وأرياني جايلين أرويو 9 أعوام، بعد أن شاركتا بالتحدي ووضعتا حزامين حول رقبتيهما وحبستا أنفاسهما أثناء تسجيل ذلك على هاتفيهما.

جاء ذلك، نتيجة مشاهدة ساعات من مقاطع الفيديو التي تعرض التحدي الذي قدمته لهما خوارزمية “تيك توك”، حسبما ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز“.

حتى فقدان الوعي وتقضي لعبة الوشاح بأن يمتنع المشارك في التحدي عن التنفس حتى يفقد وعيه، وتتسبب كل عام بوقوع حوادث بعضها مميت.

وتسبب هذا التحدي المميت في وفاة عدد من الأطفال حول العالم، ففي شهر أبريل من عام 2021 توفي صبي بعد مشاركته في تحدي التعتيم، كما توفي آخر يبلغ من العمر 12 عاما في كولورادو، كذلك انتحرت طفلة عمرها 10 أعوام في إيطاليا.

وفي الماضي أنكرت تيك توك مسؤوليتها عن المشكلة، قائلة إن إصابات “لعبة الاختناق” من الشباب تسبق تحدي “التعتيم” بوقت طويل.

ويعتبر هذا التحدي ليس أول لعبة خطيرة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، عبر منصات تيك توك فقد تم تشجيع المستخدمين على أعمال خطيرة، منها “تحدي كسر الجمجمة”.

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