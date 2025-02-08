"تيك توك" يناور الحظر الأميركي.. تحميل التطبيق متاح عبر موقعه الإلكتروني

شفق نيوز/ كشفت شركة "تيك توك"، عن سماحها لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة بتحميل تطبيق التيك توك واستخدامه من خلال أدوات على موقعها الإلكتروني.

ولم تُعيد آبل وجوجل تطبيق "تيك توك" إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهما منذ سريان قانون أميركي في 19 كانون الثاني/ يناير يطالب شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة الحظر.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تولى منصبه في اليوم التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، على أمر تنفيذي يقضي بتعليق تطبيق القانون لمدة 75 يوماً.

وقال ترمب إنه يجري محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك، ومن المرجح أن يتخذ قراراً بشأن مستقبل التطبيق هذا الشهر. ويضم التطبيق حوالي 170 مليون مستخدم أميركي.

كما وقع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي، يأمر بإنشاء صندوق ثروة سيادي في غضون العام المقبل من أجل إمكانية شراء تيك توك.

في المقابل، يحذر المسؤولون الأميركيون من خطر إساءة استخدام بيانات الأميركيين في ظل ملكية "بايت دانس" للتطبيق.

ويعارض المدافعون عن حرية التعبير حظر تيك توك بموجب قانون أقرّه الكونجرس بأغلبية ساحقة ووقعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وتقول الشركة إن المسؤولين الأميركيين أخطأوا في تقييم علاقتها بالصين، مشيرة إلى أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدمين يتم تخزينها في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تُديرها أوراكل، وأن قرارات الإشراف على المحتوى للمستخدمين الأميركيين تُتخذ أيضاً في الولايات المتحدة.

واجتذب تطبيق إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة، الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أميركي، اهتماماً من العديد من أركان صناعة التكنولوجيا الأميركية.