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"تيك توك" يثير جدلاً جديداً.. احذروا هذا التحدي 

Category: منوعـات

Date: 2022-10-27T05:22:58+0000
"تيك توك" يثير جدلاً جديداً.. احذروا هذا التحدي 

شفق نيوز/ حذر خبراء من خطورة تحد على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، يقوم المشاركون فيه بإغلاق أفواههم بلاصق أثناء النوم، لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط.

ونصح أخصائي اضطرابات النوم والأستاذ المساعد في الطب السريري بكلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، راج داسغوبتا، بالامتناع عن ممارسة هذا التحدي، وخصوصا لمن يعاني انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

وأشار داسغوبتا إلى أنه ليس كل من يعاني من انقطاع النفس الانسدادي يعرف ذلك، كما يتوقف الأشخاص المصابون باضطراب النوم عن التنفس بشكل متكرر أثناء الليل، وهناك أكثر من مليار بالغ في جميع أنحاء العالم تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاما من المحتمل أن يكونوا مصابين بهذه الحالة.

وروّج المشاركون للتحدي بأن لصق الفم يساعد على رؤية أحلام سعيدة، كما قال آخرون أن ذلك يساهم في مكافحة الشيخوخة، ويحسّن المظهر والشكل الخارجي، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

ويقول أطباء، إن اقتصار التنفس على الأنف أو الفم لوحدهما، يسبب الشخير والعطش وجفاف الفم وينتج عنه رائحة كريهة في الصباح.

وبحسب داسغوبتا فإن إغلاق الفم بشريط لاصق لا يساعد بأي شكل من الأشكال على النوم على نحو أفضل، ناصحا بعدم خوض تحدي "تيك توك" وخصوصا بالنسبة لمن يعانون مشكلات في النوم لا يعرفون سببها على وجه الدقة.

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