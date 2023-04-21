"تيك توك" يتسبب بسرقات كبيرة لسيارات "كيا" و"هيونداي"

شفق نيوز / كشف تحد منتشر بشكل كبير بين رواد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" عن نقطة ضعف خطيرة في سيارات "كيا وهيونداي" في الولايات المتحدة، مما عرّضها لسرقات كبيرة، ودعت السلطات إلى استدعاء ملايين السيارات من هذين الطرازين لإصلاح العيب التقني.

وأظهرت تسجيلات متداولة على "تيك توك" كيف يمكن لأي شخص تشغيل بعض طرازات "كيا وهيونداي" باستخدام مفك براغ وكابل نقل بيانات عام، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب مكتب مدعي عام كاليفورنيا، فإن سرقة سيارات كيا وهيونداي زادت في لوس أنجلوس بنسبة قاربت 85% في 2022، وتمثل الآن 20% من جميع سرقات السيارات في المدينة.

وغالبا ما تنتهي هذه السرقات التي يرتكبها البعض اعتمادا على التسجيلات المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمأساة.

وألقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة باللائمة في 14 حادثا تم الإبلاغ عنها و8 حالات وفاة، على انتشار التسجيلات المصورة لكيفية سرقة السيارات.

وعلى إثر ذلك، حث ممثلو الإدعاء في 17 ولاية أميركية الحكومة الفيدرالية على استدعاء ملايين سيارات "كيا وهيونداي"، يقولون إن الأمر يعود لكون هذه السيارات أصبحت سهلة السرقة، بعد التزايد الحاد في وقائع السرقة التي تتعرض لها.

بعض سيارات من هذين النوعين التي بيعت في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي لم تكن تحتوي على مثبتات السيارات، وهو جهاز أمان إلكتروني يمنع تشغيل المحرك ما لم يكن مفتاح السيارة الصحيح موجودا.