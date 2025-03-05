"تيك توك" تطلق مبادرة لتعزيز الوعي الرقمي للمراهقين في العراق

شفق نيوز/ أطلقت منصة تيك توك، بالتعاون مع مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية، مبادرة "بأمان معاً" لتعزيز الوعي الرقمي والتربية الإعلامية في العراق، مستهدفة المراهقين وأولياء الأمور والمعلمين.

وقالت المنصة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المبادرة تهدف الى تعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية، وتمكين المراهقين العراقيين (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا)، وأولياء الأمور، والمعلمين من المهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمي بشكل آمن، مؤكدة التزام تيك توك المستمر بتعزيز السلامة الرقمية.

وتهدف المبادرة أيضا، بحسب البيان، إلى الوصول إلى 33,250 طالبًا، ولي أمر، وأعضاء هيئة تدريس في 15 محافظة عراقية.

وستشمل المبادرة ورش عمل مخصصة وموارد تفاعلية تهدف إلى تعزيز السلامة عبر الإنترنت، وتعزيز المشاركة الرقمية المسؤولة بين المراهقين العراقيين، وأولياء أمورهم، ومعلميهم، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المبادرة بتطوير مواد تعليمية تتماشى مع الثقافة المحلية، باللغة العربية والكوردية.

وفي هذا الإطار، صرح فاتح كافادار، رئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة لتركيا وبلاد الشام في تيك توك قائلاً: "في تيك توك، نلتزم بضمان أن تكون منصتنا مساحة آمنة وداعمة للمستخدمين الشباب. تمثل هذه المبادرة شهادة على التزامنا بنشر الوعي الرقمي وتعزيز السلامة عبر الإنترنت، حيث نوفر للمراهقين العراقيين وأولياء الأمور والمعلمين الأدوات اللازمة للتنقل في العالم الرقمي بأمان. كما نسعى إلى بناء منظومة مستدامة تركز على التعليم والوعي والصحة النفسية من خلال تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين."

من جانبه، أكد حيدر حمزوز، المدير التنفيذي لمؤسسة أنسم للحقوق الرقمية: "تلتزم منظمتنا التزامًا عميقًا بتمكين المجتمعات في العصر الرقمي. نؤمن بأهمية تعزيز بيئة آمنة وشاملة ومستنيرة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين. نحن نعمل على ضمان حصول الأفراد، وخاصة الشباب والآباء والمعلمين، على الأدوات والمعرفة اللازمة للتنقل في تعقيدات العالم الرقمي بثقة ومسؤولية.

وتعتمد المبادرة على نهج هجين يشمل التدريب على إعدادات الخصوصية، وإدارة المحتوى، ومنع التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة الإعلامية الرقمية.

وتشمل الجهود المبذولة أيضًا إشراك أولياء الأمور والمعلمين، وإنشاء منصات نقاش عبر الإنترنت، وتطوير شراكات جامعية لإجراء أبحاث وحملات توعوية يقودها الطلاب.

وتؤكد مبادرة (بأمان معاً) وفق بيان المنصة، التزام تيك توك بالمسؤولية الرقمية والسلامة عبر الإنترنت، مما يضمن أن الشباب العراقي يمتلكون الأدوات اللازمة للنجاح في العالم الرقمي الحديث.