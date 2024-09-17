"تيك توك" تطلق حملة للتوعية بأدوات السلامة الرقمية في العراق

شفق نيوز/ نظمت "تيك توك" ورشة عمل في بغداد، بهدف التوعية وتثقيف مجتمع المنصة بأحدث أدوات وآليات السلامة الرقمية والتحديات المتعلقة بها، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الوعي حول أهمية الأمان في العالم الرقمي.

واستعرض فريق "تيك توك" في الورشة التي شاركت فيها نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى؛ مجموعة من الأدوات الأمنية المتطوّرة، مع التركيز على ميزة "ربط الحسابات للعائلة" التي تهدف إلى تمكين الآباء من توفير بيئة رقمية آمنة لأبنائهم المراهقين وربط حساباتهم مباشرة حتى تكون التجربة أكثر أمناً.

وبحسب المنصة، في بيان لها، فإن هذه الميزة تشمل الأباء من خلال ضبط إعدادات الخصوصية وتحديد أوقات الاستخدام المسموح بها، مما يضمن حماية خصوصية المراهقين.

بدورها، علّقت ملاك جعفر، مدير التوعية والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في تيك توك بقولها: "بالتركيز على ميزات الأمان التي نعمل على تطويرها يوماً بعد يوم، يظهر التزامنا الراسخ بالحفاظ على تيك توك منصة تفاعلية آمنة، تقدّم فضاءً إيجابياً لجميع مستخدميها، وخاصة المراهقين.

وقالت ايضا إن إظهار الإبداع وحرية التعبير لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الإجراءات والسياسات التي نطرحها حفاظاً على أمن الاستخدام، وهنا يكمن الذكاء في إدارة هذه السياسات وتطويرها".

وتقدم "تيك توك" مجموعة واسعة من الأدوات التي تهدف إلى حماية المستخدمين، بجهود أكثر من 40 ألف شخص للحفاظ على تعزيز أمان وسلامة مجتمع تيك توك.

يشار إلى أن "تيك توك"، بوصفها منصة عالمية تجمع ملايين الأفراد من مختلف الخلفيات والثقافات، تلتزم بتوفير بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والتفاعل الإيجابي.

ومن خلال إرشادات المجتمع الصارمة، تسعى المنصة إلى بناء مجتمع عالمي، حيث يمكن للجميع التعبير عن أنفسهم بحرية وأمان، كما تحرص المنصة على تمكين مجتمعها وتزويده بالمعلومات المتعلّقة بسياساتها وأدواتها ليتمكّنوا من التواصل مع الآخرين بشكل آمن.