تيك توك تدخل بمنافسة كبيرة مع إنستغرام بتطبيق "نوتس"

شفق نيوز/ يبدو أن تطبيق انستغرام،، سيواجه منافسة جديدة حيث تستعد منصة تيك توك للفيديوهات القصيرة لإطلاق تطبيق جديد باسم TikTok Notes، يسمح بمنشورات نصية مصحوبة بالصور.ز

وأرسلت تيك توك إشعاراً إلى عدد من مستخدميها تخبرهم خلاله عن منصتها الجديدة، والتي ستكون مساحة تظهر على متنها جميع منشوراتهم السابقة المصحوبة بصور على تيك توك، وكذلك منشوراتهم المستقبلية، وذلك في حال أبدوا موافقتهم على هذا الأمر.

وكان المتحدث باسم تيك توك قد أوضح، في بيان إلى مدونة "تيك كرانش" المتخصصة في أخبار التكنولوجيا، أن التطبيق الجديد أحد محاولات المنصة لفتح المجال أمام المستخدمين للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم والخروج بروح الابتكار من داخلهم، في صورة منشورات نصية مدعومة بالصور.

ولم تحدد تيك توك موعداً محدداً لاحتمالية الإطلاق الرسمي للتطبيق الجديد.

يُذكر أن تسريبات سابقة أوضحت أن تيك توك تعمل على خدمة للصور، وكان اسمها المُسرب TikTok Photos، ولكن من الواضح أن المنصة غيرت اسم تطبيقها القادم إلى "تيك توك نوتس"، وذلك اعتمادا على أن التطبيق الجديد سيكون مساحة لتداول منشورات تعتمد على الدمج بين النصوص والصور.

تعمل منصة تيك توك على تطوير تطبيق جديد لنشر الصور سيحمل اسم TikTok Photos، وسيكون متخصصاً في مشاركة المستخدمين لصورهم بدلاً من التركيز على الفيديوهات القصيرة.

وكشف تقرير خرج للنور منتصف مارس/ آذار الماضي، أن تيك توك تعمل على تطبيق لمشاركة الصور، ولكن اسمه كان مختلفاً وهو TikTok Photos.

التطبيق الجديد سيكون منافساً مباشراً لمنصة إنستغرام، والتي قامت في الأساس على فكرة تداول الصور وإضافة وصف نصي إليها.

والمثير للاهتمام أن "نوتس" هو اسم لميزة تتيحها إنستغرام بالفعل لمستخدميها داخل مساحة التراسل الفوري DM، وهي متوفرة في شكلين، الأول نصي يظهر في شكل فقاعة تحتوي على مساحة لنص مكون من 60 حرفاً فقط، تظهر على صورة المستخدم في أعلى صندوق البريد، والثاني هو فيديو قصير، وكلاهما مدة صلاحيته 24 ساعة فقط.