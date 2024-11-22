"تيك توك" تتعهد عبر شفق نيوز بتعزيز الرقابة وحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم

شفق نيوز/ أكدت إدارة تطبيق "تيك توك"؛ يوم الجمعة؛ التزامها بمراقبة وتطوير أنظمة الرقابة على مقاطع الفيديو التي تحتوي على إيحاءات أو ألفاظ غير ملائمة للأطفال، مشددة على ضرورة حماية الفئات العمرية الصغيرة عبر وسائل رقابة متطورة.

وقالت مدير التوعية والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في "تيك توك"، ملاك جعفر في تصريح لوكالة شفق نيوز "نعمل على تحسين نظام الرقابة وتفعيل أدوات رقابة أسرية أكثر فعالية، كما نخطط لإطلاق حملة توعية واسعة بالتعاون مع الأهل وأصحاب المحتوى بدءًا من العام المقبل 2025، بهدف تعزيز نشر محتوى هادف وآمن".

وأوضحت جعفر أن التطبيق يوفر أدوات يمكن للأهالي استخدامها لحماية الأطفال، مثل خاصية الإبلاغ عن الخروقات، مؤكدة أن الإدارة تتعامل مع التقارير بشكل جاد وتعالج أي انتهاكات سلبية قد تؤثر على المستخدمين.

وأشارت إلى أن "تيك توك" يتعاون مع الشركاء المحليين ويدعو وسائل الإعلام وأصحاب المحتوى للمساهمة في حملات التوعية والإبلاغ عن أي خروقات.

كما شددت على أهمية منع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام التطبيق، وحثت على تفعيل خاصية المراقبة الأسرية التي توفر للأهل إمكانية متابعة ما يشاهده أطفالهم.

وأضافت: "المسؤولية تقع أيضًا على عاتق المستخدمين وأصحاب المحتوى لضمان الاستخدام الواعي للتطبيق ومراعاة ما يقدمونه من مقاطع فيديو".

وأوضحت جعفر أن إدارة "تيك توك" تحقق يوميًا في أكثر من مليون مقطع فيديو، مضيفة أن العملية معقدة للغاية.

وقالت: "لا يمكننا أن نكون شرطة أخلاق، لكننا نواصل تحليل مقاطع الفيديو لضمان التزامها بمعايير المحتوى".

وأكدت الإدارة أنها ستواصل العمل على تحسين نظامها وتطوير أدواتها لتوفير بيئة آمنة للجميع، مع الحفاظ على التوازن بين الحرية والمسؤولية.