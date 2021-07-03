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"تيك توك" تتخلص عن تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021

Category: منوعـات

Date: 2021-07-03T10:59:21+0000
"تيك توك" تتخلص عن تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك" ينوي التخلص من تقنية الـ60 ثانية خلال عام 2021.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تيك توك ينوي أو يزيد مدد الفيديوهات القصيرة، لأكثر من 60 ثانية، وقد تصل إلى حتى 3 دقائق كاملة.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق تلك الميزة الجديدة عبر منصات التطبيق المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2021.

ومن المتوقع أن تضفي الميزة الجديدة من تيك توك مزيدا من الحيوية على المحتوى الخاص بها، خاصة وأنها ستتزامن مع تقسيمات مقاطع فيديو جديدة، مثل "أعجبني" أو "متابعة الجزء الثاني".

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