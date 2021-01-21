تيفاني ترامب تعلن خطوبتها على شاب من أصل عربي

شفق نيوز /اعلنت ابنة الرئيس دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا ميبلز، تيفاني ترامب البالغة من العمر 27 عاما، خطوبتها على صديقها مايكل بولس، وهو من أصل عربي، وذلك في اليوم الأخير لرئاسة والدها.

ونشرت تيفاني -و هي أصغر ابنة لترامب- على حسابها في موقع إنستغرام "لقد كان شرفا لي أن أحتفل بالعديد من الأحداث الهامة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان تيفاني التي درست القانون في جامعة جورج تاون، وبولس لم يعلنا بعد موعد زفافهما.

وبولس اصغر من خطيبته فانتي بأربع سنوات وقد ولد في لبنان ونشأ وتلقى تعليمه في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو الآن مقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتمتلك عائلته شركة "بولس إنتربريزس"، ومقرها نيجيريا، المتخصصة في توزيع وتجميع المركبات.