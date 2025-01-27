توأم ثلاثي يبصر النور في البصرة لشابة مصابة بمرض نادر

شفق نيوز/ أعلنت مستشفى القرنة العام في البصرة عن نجاح فريق طبي متخصص من إجراء عملية قيصرية طارئة لشابة تبلغ من العمر 20 عاماً، كانت حاملًا بتوأم ثلاثي من الإناث وتعاني من اعتلال المقعد.

وقالت الطبيبة المشرفة على الحالة، الدكتورة نور صباح عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "المريضة كانت تعاني من اعتلال المقعد وكانت حاملًا بتوأم ثلاثي في الشهر التاسع من الحمل، وتم إجراء الفحوصات اللازمة والمناسبة لحالتها الصحية".

وأضافت عبد الرحمن، أن "المريضة خضعت لعملية ولادة قيصرية تحت التخدير النصفي، والتي تكللت بالنجاح، مع تأكيدها أن الأم والأطفال في صحة جيدة".