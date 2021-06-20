تويوتا تعلن إطلاق الجيل الجديد من لاند كروزر في الشرق الأوسط بمواصفات عالية المستوى

أعلنت شركة تويوتا الرائدة في صناعة السيارات، إطلاق الجيل الجديد من مركبة لاند كروزر للعام 2022، حيث قالت إنها تجمع ما بين الأداء المتميز على التضاريس والمقصورة الرحبة عالية الجودة، لتقدم تجربة استثنائية للسائق والركاب في التنقلات كافة.

وتقول الشركة اليابانية- متعددة الجنسيات- إنه منذ إصداره الأول في العام 1951، اشتهرت لاند كروزر بقدراتها الاستثنائية على الطرقات الوعرة في بيئات القيادة الصعبة. ولطالما كان هذا الطراز على مدى مسيرته التي تتجاوز السبعة عقود، وسيلة لا غنى عنها لدعم سبل عيش الناس في المناطق النائية، وقد أسهم في تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث، فضلاً عن إثراء حياة الناس بتجاربٍ استثنائية توفرها فقط هذه المركبة الأسطورية.

حتى اليوم، نجحت لاند كروزر بتحقيق إجمالي مبيعات تراكمية بلغت 10.4 مليون مركبة في 170 دولة حول العالم، وكما معلوم أن هذه المركبة بإصداراته السابقة كافة، حظيت بثقة المستخدمين، بخاصةً في منطقة الشرق الأوسط حيث لها شعبية واسعة لما تتضمنه من قوة تحمل وأداء فائق الجودة.

"إرث متجدد"

وفي إطار هذا الحدث المرتقب، قال تاكامي يوكو كبير مهندسي لاند كروزر: "رغم أن الزمن يتغير، إلا أن لاندكروزر تظل وفيةً لجذورها. وهذه المرة، رفعنا سقف طموحاتنا للمركبة الجديدة كلياً، إذ كان هدفنا تطوير طراز يقدم أفضل أداء على الإطلاق على الطرقات الوعرة، بالإضافة إلى وضع معيار أداءٍ جديدٍ على الطرقات المُعبَّدة للمركبات التي تعتمد بنية هيكليتها على الشاسيه الحامل للهيكل body-on-frame. وهكذا".

من جهته، قال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تحمل لاند كروزر الأسطورية بكل فخرٍ إرث تويوتا العريق المتمثّل في موثوقيتها العالية وقوة تحملها وأدائها الاستثنائي على مختلف أنواع التضاريس، وقد أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية على مدى الأعوام السبعين الماضية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل في مختلف أنحاء العالم. ونحن نشكر عملاءنا المخلصين على دعمهم المستمر، ونعيد تأكيد التزامنا بمواصلة العمل جنباً إلى جنب معهم من أجل تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في تطوير أفضل مركباتٍ على الإطلاق".

تويوتا عراق

وكما أضاف السيد سردار البيباني رئيس تويوتا عراق، "نحن كتويوتا في العراق، وتويوتا بصورة عامة مسؤوليتنا زيادة السلامة، في اصداراتنا المتعددة، لتوفير بيئة نظيفة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وهذا ما سيتضمنه الإصدار الجديد، الذي سيأتي احتفاءً بمرور ٧٠ عاماً على أول إنتاج لتويوتا. نحن نشكر مستخدمي تويوتا بأنواعها كافة، ومستخدمي تويوتا لاندكروزر بشكل خاص، فالاصدار الجديد لموديل ٢٠٢٢ سيتضمن مواصفات عالية وشاملة، ترضي المستخدم، وتوفر له المتانة والسلامة والرفاهية بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة".

مواصفات المركبة

تأتي مركبة لاند كروزر للعام 2022 بثلاثة خياراتٍ لأنظمة الدفع، بما في ذلك محركَيْن طورا حديثاً سداسيي الأسطوانات V6 مزودان بشاحن توربو مزدوج. ويقدم محرك البنزين سعة 3.5 لتر سداسي الأسطوانات V6 المزود بشاحن توربو مزدوج، أداءً رائداً في فئته يفوق أداء محركات الثماني أسطوانات التقليدية، وينتج قوة 409 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن-متر.

أما محرك الديزل سعة 3.3 لتر سداسي الأسطوانات V6 المزود بشاحن توربو مزدوج، والذي سيكون متاحاً في المنطقة قريباً، فيولِّد قوة 302 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن-متر.

ويأتي كلا المحركين المطورين حديثاً مع ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات. وتتوفر كذلك المركبة بخيار محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 ذي السحب الطبيعي وسعة 4 لترات، والذي ينتج 271 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 385 نيوتن-متر، والمتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

كما يتميز نظام التعليق الجديد كلياً في مركبة لاند كروزر بنظام تعليق شوكي مزدوج للعجلات الأمامية، وتعليقٍ متطور رباعي الوصلات للعجلات الخلفية، مما يوفر مستوى أعلى من الثبات على الطرقات المُعبَّدة، وأداءً أكبر على الطرقات الوعرة، في حين يضمن هيكل المركبة خفيف الوزن وعالي الصلابة، موثوقية عالية ويسهم في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الوقود.

ويتحكم نظام التعليق المتكيف المتغير AVS (المتوفر حسب الفئة)، بشكلٍ مثاليٍ، بقوة التخميد حسب ظروف القيادة، مما يضمن راحة فائقة عند القيادة على كافة التضاريس.

ويقدم كذلك الجيل الجديد من لاند كروزر مفهوم الإدارة المتكاملة للدفع الرباعي AIM، والذي يوفر تحكماً شاملاً بقوة المركبة، ونظام الدفع الرباعي AWD، فضلاً عن أنظمة التعليق، والمكابح، والتوجيه وفقاً لظروف القيادة التي تعمل معاً لترتقي بمتعة القيادة إلى مستوياتٍ جديدة.

من جهة أخرى، تم تجهيز مركبة لاند كروزر الجديدة كلياً بأحدث ميزات مساعدة السائق على الطرقات الوعرة، ومن أبرزها نظام القفل التفاضلي الثلاثي (أمامي ووسطي وخلفي) الفريد من نوعه في هذه الفئة من المركبات، والذي يوفر قدراتٍ إضافية على الطرقات الوعرة.

أما نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني E-KDSS الذي طورته شركة تويوتا حديثاً، وهو الأول من نوعه عالمياً، فيتيح التحكم المستقل بنظامي التعليق الأمامي والخلفي ويمنح السائق والركاب راحةً واستقراراً أكبر مهما تنوعت ظروف الطريق.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد شاشة عرض التضاريس ثلاثية الأبعاد المتعددة الجديدة 3D-MTM، السائق في تحديد أحوال الطريق حول المركبة.

هذا النظام هو الأول من نوعه بالنسبة لمركبات تويوتا، وهو يعمل على تسهيل القيام بمناوراتٍ أكثر أماناً وثقة عند السرعات المنخفضة، في حين يعمل الوضع الأوتوماتيكي AUTO الجديد الذي تم إضافته إلى نظام تحديد التضاريس MTS على تحسين قدرات النظام من خلال خيار الضبط وفقاً لظروف الطريق، مثل الرمال والصخور والتراب والطين. كما تتميز المركبة بتوفر نظام الزحف ونظام تسهيل الانعطاف.

وتقول شركة تويوتا، إن التحديثات التي جرت على لاند كروزر الجديدة، أسهمت كلياً في جعلها متفردة كمركبة أيقونية، دون المساومة على إرثها وسماتها التقليدية المتمثلة في المتانة والأصالة، والتي تجعل منها مركبة الدفع الرباعي الأمثل للطرقات كافة، ولا سيما الوعرة منها.