تويتر يواجه دعوى قضائية بسبب التخلف عن  إيجار مقره

شفق نيوز / يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية رفعها ضده مالك مقر تويتر في سان فرانسيسكو الأمريكية، بسبب تخلفه عن دفع إيجار مكاتبه، والمقدر بـ136 ألف دولار، منذ أن استحوذ ماسك على شركة تويتر.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أجنبية فإن مالك عقار "كولومبيا ريت"، حيث يتواجد مكتب تويتر، قدم شكوى في المحكمة في سان فرانسيسكو، مشيراً إلى أنه أبلغ تويتر، في 16 كانون الأول 2022، أنه سيتعين عليهم إخلاء المكاتب في غضون خمسة أيام، لكنهم لم يمتثلوا.

وأضافت الشركة المؤجرة أن المساحة بأكملها ستكون للإيجار إذا لم تدفع الشركة الإيجار المستحق في غضون خمسة أيام، وفقاً لتفاصيل الشكوى، فإن شركة تويتر بدأت في التخلف عن السداد منذ أسابيع، حيث توقفت تويتر لأسابيع عن دفع الإيجار في جميع مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف.

ويأتي هذا بعد أن كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تويتر في طريقها إلى تحقيق تعادل على مستوى التدفقات النقدية، العام المقبل، مشيراً إلى أن الشركة كانت ستتكبد 3 مليارات دولار تدفقات نقدية سالبة سنوياً، عجزاً مالياً، قبل عملية خفض التكاليف.

ومنذ إتمامه الاستحواذ على موقع التواصل الاجتماعي، اتجه ماسك لتسريح 50% من القوى العاملة، وطالب باقي الموظفين بالعمل لساعات إضافية.

ماسك قلبَ تويتر

يشار إلى أن تويتر دخل في حالة من الفوضى منذ تولى ماسك زمام الأمور في أواخر شهر أتشرين الأول 2022، ولا يزال العديد من العاملين مستائين لأنَّ ماسك طرد نصف موظفي الشركة الذين يزيد عددهم على 7000 موظف، بما في ذلك معظم كبار المديرين، في غضون أسبوع تقريباً من إتمام صفقة استحواذه بقيمة 44 مليار دولار.

إضافة لذلك، غيّر الملياردير بسرعة ثقافة الشركة، بينما لم يكن من المعتاد في السابق أن يتحدى الموظفون القيادة علناً في تويتر.

تحدث الموظفون غالباً عن اعتراضاتهم علناً عبر قنوات برنامج Slack الداخلية، وعبر البريد الإلكتروني، قبل ظهور ماسك، وفي بعض الأحيان ينشرون انتقادات أو مخاوف للشركة بأكملها.

كذلك قلّص ماسك الامتيازات للعاملين في الشبكة الاجتماعية، مثل إنهاء سياسة العمل من المنزل على مستوى الشركة، وإلزام الموظفين بالعمل من المكتب 40 ساعة على الأقل في الأسبوع.