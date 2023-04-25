"تويتر" يعيد العلامة الزرقاء لمستخدمين رحلوا عن عالمنا

شفق نيوز/ ما تزال الفوضى مستمرة في موقع التدوين المصغر "تويتر"، بسبب القرارات المتتالية والمتضاربة على خلفية سحب العلامة الزرقاء وإعادتها، ووصل الأمر إلى حد منحها من جديد لمغردين رحلوا عن عالمنا.

وذكر موقع "theverge" التقني، أن "تويتر" أعاد العلامة الزرقاء إلى عدد كبير من المشاهير الذين يحظون بمتابعة كبيرة.

وجاء هذا القرار بعدما أنهى مالك الموقع، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، العمل بالعلامة الزرقاء المجانية في 20 نيسان/ أبريل الجاري، وحصر الحصول عليها بدفع اشتراك شهري يبلغ 8 دولارات.

وتسبب هذا الأمر بفوضى، إذ استغل محتالون حالة الرفض لدفع الأموال لقاء العلامة الزرقاء وسحبها من المشاهير، لتكوين حسابات بأسمائهم.

وحاول إيلون ماسك تدارك الموقف عبر إعادة العلامة الزرقاء لبعض الحسابات، دون دفع أموال ودون إخطار أصحابها بالأمر، كما حدث مع حساب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ويبدو أن تنفيذ هذه الخطة لم يتم بشكل صحيح تماما، فتمت إعادة العلامة الزرقاء إلى حسابات مغردين رحلوا عن عالمنا، وتوقف النشر فيها منذ أمد بعيد.

وحدث هذا الأمر مع حسابات كثيرة منها:

حساب المغني الأميركي الراحل، مايكل جاكسون.

لاعب كرة السلة الأميركي، كوبي براينت، الذي توفي في عام 2020

الصحفية والمذيعة الأميركية الراحلة، بربارة والترز.

والأمر اللافت في إعادة العلامة الزرقاء لهذه الحسابات هو ملاحظة تركها "تويتر"، تقول إن الحساب جرى توثيقه لأنه مشترك في خدمة "علامة تويتر الزرقاء وجرى التأكد من الأمر عبر رقم الهاتف!"، وفق الموقع التقني.

المصدر/ سكاي نيوز