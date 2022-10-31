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"تويتر في عهد ماسك".. فرض 20 دولاراً شهرياً للاحتفاظ بـ"العلامة الزرقاء"

Category: منوعـات

Date: 2022-10-31T16:51:11+0000
"تويتر في عهد ماسك".. فرض 20 دولاراً شهرياً للاحتفاظ بـ"العلامة الزرقاء"

شفق نيوز/ كشف موقع The Verge الأمريكى المتخصص بالصحافة التكنولوجية، يوم الاثنين، ان الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك، ينوي فرض رسماً شهرياً يبلغ 20 دولارا على الحسابات التي تريد الاحتفاظ بـ"العلامة الزرقاء".

وكان ماسك قد أعلن في تغريدة جديدة يوم الجمعة أنه يتم حاليا "تجديد عملية التحقق من الحسابات بأكملها".

وبحسب الموقع فإن الشركة تخطط لرفع اشتراكها الاختياري المميز البالغ 4.99 دولارات شهريًا والذي يسمى "تويتر الأزرق - Twitter Blue" إلى 19.99 دولارا في الشهر.

وستقترح المنصة المزيد من الميزات، بما في ذلك عملية التحقق، لجعل قيمة الاشتراك يتناسب مع ارتفاع التكلفة.

وأشار الموقع إلى أن المستخدمين الحاليين أمامهم 90 يومًا للاشتراك في الخدمة الجديدة بعد إطلاقها وإلا سيفقدون شارة التحقق الزرقاء.

وتلفت المنصة على حسابها إلى أن شارة التحقق الزرقاء تساعد المستخدمين على التأكد من أن حسابات المشاهير أو المؤسسات العامة والمنظمات تابعة فعلا لهم.

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