تويتر.. خبر سيئ لأصحاب الحسابات الموثّقة

شفق نيوز/ أعلنت شركة تويتر اليوم السبت، عن عزمها إلغاء علامة التوثيق من الحسابات الموثقة بناءً على نظام التوثيق القديم الذي كان معمولًا به قبل إطلاق الشركة لخدمة التوثيق المأجورة (تويتر بلو) Twitter Blue.

وقالت الشركة في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها، إنها ستبدأ إلغاء علامة التوثيق القديمة في الأول من أبريل القادم. وقالت إنه يجب على المستخدمين الراغبين بالحفاظ على علامة التوثيق الزرقاء في حساباتهم، الاشتراك بخدمة تويتر بلو.

ولا يأتي إعلان الشركة مُفاجئًا، إذ كان مديرها التنفيذي (إيلون ماسك) قد ذكر سابقًا في تغريدةٍ له أن شركته ستُلغي علامات التوثيق القديمة، لكونها مُنِحَت بطريقةٍ (فاسدةٍ وفارغة من المعنى)، على حدّ تعبيره.

ويأتي الإعلان الجديد بعد أن أعلنت الشركة أمس عن الإطلاق العالمي لخدمة (تويتر بلو)، وذلك بعد توفر الخدمة في عددٍ محدودٍ من الدول منذ الكشف عنها المرةَ الأولى في منتصف العام الماضي. وتبلغ تكلفة الاشتراك في تويتر بلو 8 دولارات شهريًا للمشتركين عبر الويب أو 11 دولارًا شهريًا للمشتركين من خلال متجري تطبيقات آبل وغوغل.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…