"تويتر" تضيف تغييراً "ثورياً" جديداً هذا الشهر

شفق نيوز/ أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، صاحب شركة "تويتر"، أن نظام التنقل في موقع التواصل الاجتماعي الشهير سيتغير خلال الشهر الجاري.

ومنذ أن ماسك، على منصة "تويتر" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتغيرات الدراماتيكية تتولى.

وسيسمح النظام الجديد لمستخدمي موقع التدوين المصغر بالتنقل السريع بين التغريدات والموضوعات و"الترندز" (الموضوعات الأكثر رواجا).

وبعدما أشارت تقارير إخبارية إلى هذا النظام، أكد إيلون ماسك في تغريدة وجوده.

وأوضح أن النظام الجديد سيكون أسرع من النظام الحالي في عملية التنقل، وستكون جانبية وليست طولية، وستتيح التنقل بين الموضوعات الموصى بها للمستخدم وتغريدات الحسابات التي يتابعها و"الترندز" والموضوعات.

وقال إيلون ماسك إنه حتى ذلك الوقت، سيكون بوسع المستخدمين الاعتماد على الأدوات الحالية المتمثلة في النجمة الموجودة في أعلى اليمين، والتي تتيح كيفية التحكم في الخط الزمني.

وشهد "تويتر" سلسلة تغييرات كبيرة في عهد ماسك، كان من بينها دفع رسوم شهرية تبلغ 8 دولارات لقاء الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء،

وكشف عدد الذين يشاهدون التغريدة لكل المستخدمين وليس للمستخدم الذي نشرها، كما كان في السابق.