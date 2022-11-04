تويتر تبدأ بعمليات تسريح موظفيها

شفق نيوز / أبلغت شركة "تويتر" موظفيها، يوم الجمعة، المباشرة العملية "الصعبة" لتقليص "القوة العاملة" لتؤكد بذلك شائعات جرى تداولها منذ أن اشترى إيلون ماسك الموقع، قبل أسبوع.

وأرسلت الشركة بريداً الإلكترونياً، إلى موظفيها، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أوضحت فيه أن "جميع الموظفين سيتلقون المعلومات بحلول صباح الجمعة"، لكنها لم تحدد عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بقرار التسريح، إذ يتعين على 50 بالمئة من نحو 7500 موظف المغادرة.

وأضافت الشركة للموظفين: "نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل".