تولّد صوراً عارية.. إزالة 3 تطبيقات للذكاء الاصطناعي من متجر "أبل"

شفق نيوز/ أزالت شركة أبل بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي من متجر تطبيقات "آب ستور" التابع لها، بسبب أن تلك التطبيقات يمكنها أن تولد صورًا عارية ذات طبيعة جنسية.

وأصبحت قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء الصور استنادًا إلى أوامر المستخدمين أداة مفيدة للغاية في التصوير الفوتوغرافي والتصميم، ومع ذلك، فقد يُساء استخدامها في إنشاء صور مزيفة أو ذات طبيعة جنسية.

ووفقًا لتقارير صحافية، فقد أُبلغت أبل بوجود عدد من تطبيقات إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متجر "آب ستور" التي يُروج لها على أنها قادرة على "إنشاء صور عارية بدون موافقة".

ووفقًا لما ذكره موقع "404 ميديا"، فإن الشركات المطورة لتلك التطبيقات اعتمدت على إعلانات إنستغرام للترويج لتطبيقات مسيئة زعمت أنها يمكنها "خلع ملابس الفتيات مجانًا"، وقد احتوت تلك الإعلانات على روابط تنقل المستخدمين إلى صفحات تلك التطبيقات في متجر "آب ستور".

وأفادت الموقع بأن أبل لم تستجب في البداية لطلب التعليق، لكنها ردت مباشرة بعد نشر التقرير الصحافي لطلب المزيد من المعلومات، وعندما حصلت الشركة على روابط الإعلانات وصفحات متجر التطبيقات المحددة، بدأت الشركة في إزالة تلك التطبيقات من متجرها.

وأزالت أبل ثلاثة تطبيقات من متجر آب ستور بعد الإبلاغ عنها مباشرةً، مما يعني أن الشركة نفسها لم تتمكن من العثور على التطبيقات التي انتهكت سياستها، وأن تلك التطبيقات قد تجاوزت عملية المراجعة ولم يُمنع مطوروها من نشرها للمستخدمين.