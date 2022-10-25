توقف "واتساب" عن العمل على بعض الهواتف الذكية و"ميتا" تحذر "آيفون"

شفق نيوز/ توقف تطبيق المراسلة "واتساب" عن العمل أمس الاثنين على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 10، وiOS 11. ولن تتمكن هذه الهواتف من الحصول على أي تحديثات أو ميزات مقبلة.

وأعلنت شركة "ميتا" المالكة للتطبيق أن من بين الهواتف التي سيتوقف الدعم عنها أيضاً: iPhone 5 وiPhone 5C.

وأكدت صحيفة The Economic Times أنه يجب على المستخدمين تحديث هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بهم، في حال لم تكن هواتفهم الخاصة قيد التحديث التلقائي.

كما أوضح مركز مساعدة "واتساب" أن مستخدمي هواتف "آيفون" سيحتاجون إلى نظام التشغيل iOS 12 أو أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1، أو نظام تشغيلي أحدث.

ولمعرفة نظام تشغيل هاتفك، عليك الانتقال إلى قائمة الإعدادات واختيار "حول الهاتف" لمعرفة الإصدار، وإذا كان هناك خيار تحديث متاح، فاضغط عليه كي يتسنى لك متابعة استخدام "واتساب".