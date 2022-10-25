سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توقف "واتساب" عن العمل على بعض الهواتف الذكية و"ميتا" تحذر "آيفون"

Category: منوعـات

Date: 2022-10-25T16:09:48+0000
توقف "واتساب" عن العمل على بعض الهواتف الذكية و"ميتا" تحذر "آيفون"

شفق نيوز/ توقف تطبيق المراسلة "واتساب" عن العمل أمس الاثنين على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 10، وiOS 11. ولن تتمكن هذه الهواتف من الحصول على أي تحديثات أو ميزات مقبلة.

وأعلنت شركة "ميتا" المالكة للتطبيق أن من بين الهواتف التي سيتوقف الدعم عنها أيضاً: iPhone 5 وiPhone 5C.

وأكدت صحيفة The Economic Times أنه يجب على المستخدمين تحديث هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بهم، في حال لم تكن هواتفهم الخاصة قيد التحديث التلقائي.

كما أوضح مركز مساعدة "واتساب" أن مستخدمي هواتف "آيفون" سيحتاجون إلى نظام التشغيل iOS 12 أو أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1، أو نظام تشغيلي أحدث.

ولمعرفة نظام تشغيل هاتفك، عليك الانتقال إلى قائمة الإعدادات واختيار "حول الهاتف" لمعرفة الإصدار، وإذا كان هناك خيار تحديث متاح، فاضغط عليه كي يتسنى لك متابعة استخدام "واتساب".

related

واتساب يطلق "ميزة" طال انتظارها

Date: 2022-03-31 18:01:11
واتساب يطلق "ميزة" طال انتظارها

عطل مفاجئ يضرب واتساب في العراق والعالم

Date: 2022-10-25 07:20:18
عطل مفاجئ يضرب واتساب في العراق والعالم

عطل فني يصيب تطبيق واتساب بعدة دول

Date: 2022-04-28 20:51:00
عطل فني يصيب تطبيق واتساب بعدة دول

واتساب يختبر "زر تحرير الرسالة" الذي يطلبه المستخدمون كثيراً

Date: 2022-06-02 10:40:31
واتساب يختبر "زر تحرير الرسالة" الذي يطلبه المستخدمون كثيراً

الاتحاد الأوروبي يمهل "واتساب" حتى تموز ليمتثل للقانون

Date: 2022-06-09 05:41:44
الاتحاد الأوروبي يمهل "واتساب" حتى تموز ليمتثل للقانون

الميزة التي طال انتظارها من واتساب.. أصبحت بين يديك

Date: 2022-06-11 07:39:01
الميزة التي طال انتظارها من واتساب.. أصبحت بين يديك

واتساب يعتزم إخفاء "الكلمة المحرجة"

Date: 2022-07-02 06:09:27
واتساب يعتزم إخفاء "الكلمة المحرجة"

واتساب يطلق ميزة جديدة لـ"المشغولين"

Date: 2022-07-16 05:37:33
واتساب يطلق ميزة جديدة لـ"المشغولين"