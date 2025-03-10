توقف في العراق.. عطل عالمي يصيب منصة "إكس"

شفق نيوز/ تعرضت منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى عطل عالمي، اليوم الاثنين، عاناه آلاف المستخدمين حول العالم.

وشعر المستخدمون في العراق بتوقف المنصة اضافة الى تعثر غير مسبوق في عملها.

وبحسب موقع "داون ديتكتور دوت كوم"، لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، فقد تعرضت منصة إكس لانقطاع عالمي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أدى إلى تعطيل الخدمات في أجزاء من العالم.

ووفق الموقع، فقد أصاب خلل مفاجئ منصة للتواصل الاجتماعي إكس، ما أدى إلى توقف خدماتها في أجزاء من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

وشكا آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم، من مشاكل في الاتصال بالمنصة عبر الهاتف والحاسوب الشخصي.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها إكس مشاكل وانقطاعات.