توقف أضخم جبل جليدي في العالم عن الحركة

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لمعهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أنه بعد عام من الانجراف توقف أضخم جبل جليدي "А23а"، عن الحركة.

وجاء في بيان المكتب: "توقف أكبر جبل جليدي على الأرض "A23a" (مساحته 4366 كيلومترا مربعا)، الذي انفصل عن جليد القطب الجنوبي قبل 38 عاما، عن الحركة مرة أخرى بعد أن سقط في دوامة محيطية في بحر سكوتيا.

ويذكر أن مساحة الجبل الجليدي العملاق الذي انفصل عام 1986 عن جليد القطب الجنوبي تعادل ثلاثة أضعاف مساحة مدينة بطرسبورغ.

وكان هذا الجبل الجليدي قد توقف عن الحركة مدة 30 عاما في بحر ويدل، ولكنه في ربيع العام الماضي بدأ ينجرف على امتداد شواطئ القارة القطبية الجنوبية باتجاه بحر سكوتيا".

ويذكر أن هذا الجبل الجليدي الضخم يدور ببطء ويتأثر كثيرا بتيار القطب الجنوبي.

ويقول الباحث سيرغي كاشين: "تؤثر المياه الدافئة لتيار القطب الجنوبي على جزء الجبل الجليدي الموجود تحت الماء، لذلك من المحتمل جدا أن ينهار ومن ثم ينجرف إلى بحر سكوتيا. ولكن نظرا لحجمه الكبير فقد يتطلب هذا وقتا طويلا".