توقفت 4 مفاعلات.. كائن نجا من الانقراض يعطل التكنولوجيا النووية في فرنسا

أبراج محطة بوجي النووية الفرنسية (أ ف ب)

شفق نيوز- باريس

أعلنت السلطات الفرنسية، يوم الأحد، توقف أربعة مفاعلات في محطة غرافيلين النووية، الواقعة شمال البلاد على ساحل بحر الشمال، عن العمل جراء تعرضها لاجتياح أعداد هائلة من قناديل البحر.

وأفادت شركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف" (EDF) بأن التوقفات حدثت نتيجة "وجود كثيف وغير متوقع لقناديل البحر" التي انسدت في أنظمة التبريد، وفق ما نقلت مجلة "بوليتيكو" الفرنسية.

وأوضحت الشركة أن ثلاثة مفاعلات توقفت تلقائياً عن العمل، بينما أُغلق مفاعل رابع من أصل ستة مفاعلات في المحطة، وبقي اثنان فقط في الخدمة، يخضعان لصيانة دورية.

تبلغ القدرة الإنتاجية لكل مفاعل نحو 5.4 غيغاواط، ما يجعل غرافيلين واحدة من أكبر المحطات النووية في أوروبا.

لا تهديد للسلامة

وطمأنت "إي دي إف" الرأي العام بأن الحادثة لم تشكل أي خطر على سلامة المنشأة أو العاملين أو البيئة المحيطة.

وأشارت إلى أن المشكلة اقتصرت على "الجزء غير النووي" من المحطة، وتحديداً في مرشحات محطات الضخ التي تضخ المياه من القناة المتصلة ببحر الشمال لتبريد المفاعلات.

وتقع محطة غرافلين النووية على ساحل بحر الشمال، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا الغربية من حيث عدد المفاعلات وقدرة الإنتاج. تحتوي على ستة مفاعلات مائية مضغوطة، ينتج كل منها 900 ميغاواط. تغطي هذه الطاقة 60 إلى 70% من الاحتياجات الكهربائية السنوية لمنطقة أوت-دو-فرانس.

خلفية بيئية مقلقة

ويربط خبراء البيئة تزايد أعداد قناديل البحر في السواحل الفرنسية بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع درجات حرارة المياه بسبب التغير المناخي، إضافة إلى تغيّر مستويات الملوحة والصيد الجائر الذي أدى إلى تراجع أعداد الكائنات البحرية المفترسة لهذه القناديل، مثل السلاحف البحرية وبعض أنواع الأسماك.

وسُجلت خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في ظهور هذه الكائنات على الشواطئ المحيطة بالمحطة النووية.

ورغم أن الحادثة لم تسفر عن أضرار مباشرة، إلا أنها تعكس هشاشة البنية التحتية الطاقية أمام تغيرات البيئة البحرية.

ويرى بعض المراقبين أن ما حدث قد يكون "إنذاراً مبكراً" يفرض على السلطات الفرنسية وشركة "إي دي إف" البحث عن حلول مبتكرة لضمان استقرار محطات التبريد النووية، خاصة مع توقعات باستمرار ارتفاع حرارة البحار في العقود المقبلة.

3 أنواع مسؤولة عن الأزمة

ويشير خبراء إلى ثلاثة أنواع محتملة وراء الحادث: القنديل القمري الآسيوي، وهو نوع غازي استقر في بحر الشمال منذ 2018، القنديل "القرنبيط" المحلي الذي يكثر ظهوره في آب/ أغسطس، إضافة إلى "عنب البحر"، وهو كتينوفور صغير قادر رغم حجمه على سد أنظمة التبريد إذا تكاثر بكثافة.

ورغم أن تزايد القناديل في الصيف أمر طبيعي، إلا أن هذا العام شهد كثافة أكبر على الشواطئ الأوروبية. العوامل وراء ذلك تشمل ارتفاع حرارة المياه، الصيد الجائر الذي قلّص أعداد الأسماك المفترسة، والرياح التي دفعت القناديل نحو الساحل. هذه الظروف مجتمعة وفرت بيئة ملائمة لتكاثرها واقترابها من المحطات الساحلية.

ويرى علماء البحار أن هذه الكائنات القديمة، التي نجت من الانقراضات الكبرى، صارت مؤشراً حساساً على التغيرات البيئية التي يسببها الإنسان.