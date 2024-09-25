توصية طبية عاجلة عند  تناول سم الفئران

شفق نيوز/ أعلن عالم السموم الروسي ميخائيل كوتوشوف، أن مبيدات الحشرات والفئران إذا دخلت جسم الإنسان قد تؤدي إلى وفاته خلال دقائق.

ويشير العالم، إلى أن التعامل بصورة غير صحيحة مع المواد الكيميائية وخاصة المبيدات الحشرية قد تكون له عواقب وخيمة لأن بعضها له مفعول سريع وتسبب تسمما شديدا والوفاة خلال بضعة دقائق فقط.

ويقول: "يحتوي سم الفئران كقاعدة عامة على سموم قوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والقلب والأوعية الدموية وأعضاء الجسم الأخرى، لذلك تسبب الوفاة في غضون ساعات أو حتى دقائق".

ويضيف: "عند الشعور بالتسمم يجب فورا استدعاء سيارة الإسعاف لأن المساعدة الطبية السريعة مهمة جدا وقد تكون حاسمة في إنقاذ حياة المصاب. كما يجب إبلاغ الطبيب بجميع البيانات اللازمة- نوع الطعام ومصدره ومن الضروري الحفاظ على بقايا الطعام وعلبته أو غلافه لأنها قد تكون لامست السم، ما يساعد على تحديد سبب التسمم بسرعة".

ويشير إلى أن سرعة الوفاة تعتمد على عدة عوامل: نوع السم، كميته، طريق دخوله الجسم وحساسية الشخص للمواد السامة والعمر والحالة الصحية. كما من الضروري تخزين المواد السامة في عبواتها الأصلية، وفي أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.