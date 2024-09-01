توتر في بريطانيا..  نفاد تذاكر حفلات قبل عام من موعدها

شفق نيوز/ نفدت تذاكر سلسلة حفلات جولة "لم شمل" لفرقة "أويسس"، المقرر تنظيمها العام المقبل، مساء امس السبت.

وقد واجه المعجبون المتحمسون لمشاهدة الفرقة مباشرة لأول مرة منذ 16 عاماً مشكلات تقنية وفترات انتظار طويلة عبر الإنترنت، انتهت في الغالب دون الحصول على تذاكر.

وأفاد معجبون حاولوا الوصول إلى مواقع بيع التذاكر، مثل "تيكيت ماستر" و"سي تيكيتس" و"جيجز أند تورز"، بوجود مشكلات تقنية تتضمن رسائل خطأ والخروج من المواقع قبل تمكنهم من شراء التذاكر.

وكان من المتوقع أن تنفد أكثر من مليون تذكرة لحفلات الفرقة في غضون دقائق، لكن الفرقة أعلنت أن جميع التذاكر في بريطانيا نفدت خلال 10 ساعات، بعدما قضى كثير من المعجبين يومهم في صفوف انتظار عبر الإنترنت.

دان ووكر، مقدم البرامج على التلفزيون البريطاني، انتقد الوضع عبر منصة "إكس"، قائلاً: "لا بد من وجود طريقة أكثر عدلاً وبساطة وكفاءة لبيع التذاكر".

من جهته، أكد موقع "تيكيت ماستر" عدم تعطل النظام، موضحاً أن الصفوف كانت تتحرك في ظل شراء المعجبين التذاكر. بينما أعرب موقع "جيجز أند تورز" عن شكره للراغبين في شراء التذاكر، مشيراً إلى "طلب مرتفع بشدة".

في الوقت نفسه، أُعيد عرض بعض التذاكر للبيع على مواقع مثل فياجوجو بسعر يصل إلى 8 آلاف جنيه إسترليني (نحو 10 آلاف و500 دولار).

وأعلنت فرقة "أويسس" عن إقامة 17 حفلاً في بريطانيا وإيرلندا، بدءاً من حفلها الأول في كارديف عاصمة وأكبر مدن ويلز في يوليو/تموز 2025، تليه حفلات في مانشستر، حيث تأسست الفرقة، وفي لندن، وإدنبره، ودبلن.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الحفلات قطاعات الضيافة في بريطانيا وإيرلندا بملايين الجنيهات الإسترلينية.