"تواتارا" الخارقة تصبح أسرع سيارة في العالم

شفق نيوز/ أعلنت شركة "إس إس سي"، الأربعاء، أن سيارتها الخارقة "تواتارا" التي تبلغ قيمتها 1.9 مليون دولار، أصبحت أسرع سيارة في العالم، بعد أن سجلت سرعة تبلع نحو 455 كلم في الساعة.

وزوّدت السيارة بمحرك من 8 أسطوانات يوّلد قوة تصل إلى 1750 حصانا، علما أن تصميم المركبة استغرق عقدا من الزمن، واستوحي من تصاميم الطائرات المقاتلة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقول فيها الشركة إن "تواتارا" حطمت الرقم القياسي كأسرع سيارة في العالم، إذ أعلنت الشركة في أكتوبر الماضي أن السيارة الخارقة سجلت سرعة وصلت إلى 532 كلم في الساعة، وذلك بتجربة على طريق صحراوي سريع خارج لاس فيغاس.

لكن الرقم الذي تحقق سابقا كان موضع شك، بعدما لاحظ عشاق السيارات وجود تناقضات مع بيانات السرعة المسجلة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، التي لم تتطابق مع الكاميرا التي وثقت السرعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى.

