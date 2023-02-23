تهم النساء.. ما قصة السكاكين الفضية؟

شفق نيوز / تحرص النساء على متابعة كل ماهو جديد ومختلف في عالم الموضة، لتختار من بينها ما يناسبها من تصميمات، ولهذا نستعرض أغرب اتجاهات الموضة لخريف وشتاء 2023، والتي ظهرت خلال أسبوع الموضة في لندن، الذي خصص لوداع مصممة الأزياء فيفيان ويستوود وشارك فيه العديد من العلامات التجارية الناشئة وظهر لأول مرة تصميمات دار أزياء التراث البريطاني Burberry، وفقاً لما ذكره موقع "سى إن إن".

طبعات بأشكال الحيوانات

شهد أسبوع الموضة عرض العديد من العلامات التجارية مثل Burberry و Christopher Kane. ، وقدم ثلاثة مصممين أوكرانيين مجموعاتهم لخريف وشتاء وهما كسينيا شنايدر، فرولوف وباسكال وشهد العرض فساتين مطبوع عليها حيوانات بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل صور خنازير والكتاكيت الصغيرة والجرذان، والتي كانت من تصميم كريستوفر كين ، وسلسلة من فساتين الزفاف العاجية والعباءات من تصميم ريتشارد كوهين .

حوامل وذوي الهمم

وقدمت المصممة البرازيلية المولد كارولين فيتو مرة أخرى مجموعتها المصممة للأجسام الكبيرة، و بدأ Sinead O'Dwyer الأسبوع بواحدة من أكثر مجموعات العارضات تنوعًا التي شوهدت في الجدول منها ملابس للحوامل وأخرى لذوى الهمم.

بنطلونات متدلية

عرضت مصممة الأزياء الشابة ناتاشا زينكو وموالولا مجموعات تضمنت بنطلونات متدلية بشكل هزلى تصل إلى الركبتين وظهرت التنانير المصغرة ذات الثنيات والكورسيهات في Dilara Findik Oglu .

سكاكين فضية

وفستان مزين بسكاكين فضية عتيقة مصبوب بشكل مثالي على الجسم، في عرض KWK by Kay Kwok ، وتضاعفت الدروع المعدنية العملاقة كمجوهرات، بينما في عرض Harri ظهرت السراويل القابلة للنفخ فى إطلالة المغني سام سميث .

فستان زفاف

وشهد عرض مصمم الأزياء كونر ايفيس، فستان زفاف وقبعة بيضاء بطرحة، مستوحاة من مشهد من "The Parent Trap".