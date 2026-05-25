تهديدات بالقتل تطال زعيم "حزب الصراصير" في الهند

شفق نيوز- نيودلهي

أفاد مؤسس ورئيس "حزب الشعب الهندي للصراصير" الشبابي، أبهيجيت ديبكي، يوم الاثنين، بتلقيه تهديدات بالقتل وضغوطا للانضمام إلى السلطة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن ديبكي قوله: "الآن أنا مهدد بالقتل".

وأصبح "حزب الشعب الهندي للصراصير" قوة سياسية لافتة على منصة "انستغرام"، بعدما تجاوز عدد متابعي حسابه 20 مليونا خلال أيام قليلة، في حين يزيد عدد متابعي صفحة حزب الشعب الهندي الحاكم قليلا عن تسعة ملايين.

وأظهرت لقطات شاشة نشرها ديبكي تعرضه لتهديدات مرتبطة بإدارته لحسابات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مطالبات بإغلاق الصفحات أو الانضمام إلى الحزب الحاكم.

يذكر أن "حزب الشعب الهندي للصراصير" تأسس ردا على تصريحات أدلى بها رئيس المحكمة العليا الهندية سوريا كانت، شبّه فيها الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير". ورغم الطابع الساخر للحركة، فإنها تؤكد دعمها للدستور الهندي واعتزامها الدفاع عن قيمه.

وقد أثارت هذه التصريحات تفاعلا واسعا على الإنترنت، فيما أطلق ديبكي، المقيم حاليا في الولايات المتحدة، الحزب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 16 آيار/ مايو الجاري، قبل أن تتنامى شعبيته بسرعة كبيرة خلال أيام.

وفي وقت لاحق، تم حظر حساب الحزب على منصة "X" داخل الهند.