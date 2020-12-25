تنبأت بـ وباء في 2021 .. توقعات تحققت للعرافة البلغارية العمياء

شفق نيوز/قائمة بتوقعات العرافة البلغارية العمياء لعام 2021 تتداول بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد نشرها بالصحف الغربية والمتضمنة أن العام الجديد سيشهد وباء جديد بخلاف فيروس كورونا المستجد فضلا عن كوارث طبيعية سواء أمواج أو فيضانات وعواصف وزلازل والحديث عن أمر غريب وهو تنين يحكم الأرض، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

توقعات العرافة البلغارية العمياء

وما يجعل تنبؤات العرافة البلغارية العمياء، الشهيرة باسم «بابا فانجا» والراحلة عن عالمنا قبل 23 عاما، محط انتباه الجميع، هي وجود عدد من التوقعات لها والتي تحدث العالم بشأنها تحققت بالفعل، ونستعرضها في السطور التالية، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية: توقعات العرافة البلغارية العمياء

وما يجعل تنبؤات العرافة البلغارية العمياء، الشهيرة باسم «بابا فانجا» والراحلة عن عالمنا قبل 23 عاما، محط انتباه الجميع، هي وجود عدد من التوقعات لها والتي تحدث العالم بشأنها تحققت بالفعل، ونستعرضها في السطور التالية، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية:

- تنبأت العرافة البلغارية العمياء بـ«تسونامي» والذي حدث في اليابان عام 2004

- تنبأت «بابا فانجا» بهجمات 11 سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة

- جاء من توقعات العرافة الشهيرة في بلغاريا صعود جماعة الإسلام المتطرف، وهو ما يشير إلى «تنظيم» داعش الإرهابي

- تنبأت أيضا بموت الأميرة ديانا، والتي رحلت في حادث سيرعام 1997

- توقعت أيضا غرق الغواصة الروسية «كورسك»، ووقع حادث الغرق بالفعل عام 1989، وقبلها كارثة «تشير نوبل» النووية والتي كانت قد تنبأت بها.وحول المزاعم بشأن تحقق نبوءات العرافة البلغارية العمياء، سبق وأن أجرت صحيفة «واشنطن بوست» تحقيقا في عام 2012 من أجل كشف حقيقتها، لتوضح وقتها أن ما منسوب لـ «بابا فانجا» تعود أصولها إلى منشورات روسية منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا توجد نسخة مكتوبة موثقة أو متاحة مرتبطة باسمها.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، سارع جيران «بابا فانجا» إلى إثارة فكرة أنها تنبأت بحادث 11 سبتمبر أو غرق كورسك.

توقعات العرافة البلغارية العمياء 2021

وبالنسبة للتوقعات الخاصة للعرافة البلغارية العمياء للعام الجديد 2021، علقت عليها عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في وقت سابق لـ«الوطن»، مؤكدة أنها صحيحة، فضلا عن كونها في تنبؤاتها للعام الجديد دونتها بأسبابها.