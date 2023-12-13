تناول فاكهة معينة لمدة 42 يوماً يغنيك عن مكملات "فيتامين سي"

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة، اليوم الأربعاء، أن زيادة تناول ثمار فاكهة الكيوي بشكل يومي، قد ينهي حاجة الناس إلى تناول مكملات "فيتامين سي"، خاصة في فصل الشتاء.

وبحسب تقرير نشره موقع "هيلث" المتخصص في أخبار الصحة والتغذية، فإن تناول حبتين من فاكهة الكيوي يومياً لمدة 6 أسابيع، يزيد من نسبة حمض الأسكوربيك (فيتامين C) بمقدار 150 ملغم يوميًا.

وأشار الباحثون إلى أن تناول هذا المستوى من "فيتامين سي" يوميًا يلغي الحاجة إلى المكملات الغذائية، إلى جانب الفوائد الصحية المختلفة التي يوفرها.

وقالت أخصائية طب الأسرة، لورا بوردي، في معرض تعليقها على الدراسة: "من المعروف أن فاكهة الكيوي تعزز نظام المناعة لديك".

وأضافت في تصريحاتها لموقع "هيلث"، إن "وجود جهاز مناعة قوي أمر أساسي خلال موسم البرد والإنفلونزا، للمساعدة في حماية نفسك من الإصابة بالفيروسات".

وشملت هذه الدراسة 24 ذكراً يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاماً، وليس لديهم تاريخ بمرض السكري من النوعين الأول والثاني، أو عدم تحمل الغلوكوز، وكانت النتائج "واعدة".

ولم يقم المشاركون بزيادة مستويات فيتامين سي فحسب، بل زادت لديهم أيضاً نسبة تناول الألياف، وذلك دون أن تتأثر المؤشرات الحيوية الالتهابية والتمثيل الغذائي لديهم سلباً.

وهذا يعني أنه من الآمن تناول فاكهة الكيوي يومياً دون أي ردود فعل سلبية على عملية التمثيل الغذائي لدى الإنسان، إلا إذا كان يعاني من حساسية تجاهها.

وأشارت بوردي إلى أنه "من المثير للاهتمام ندرة وجود حساسية تجاه فاكهة الكيوي"، مضيفة "إذا لاحظت أي أعراض للحساسية، فمن المهم استشارة طبيبك، وهذا يشمل حكة في الحلق، والقيء، وتورم اللسان، وصعوبة في البلع، وصعوبة في التنفس".

يشار إلى أنه عندما يفكر معظم الناس في تعزيز نسب "فيتامين سي"، فإنهم يفكرون في أكل المزيد من البرتقال أو تناول مكمل غذائي.

لكن، وفقاً لأخصائية التغذية جاكلين وايمان، فإن فاكهة الكيوي التي جرى استخدامها في تلك الدراسة "تمنح كميات أكبر من فيتامين سي".

وتابعت: "بإضافة ثمرة أو اثنتين من الكيوي يومياً إلى نظامك الغذائي، يمكنك التأكد من أنك تحصل على الكمية الموصى بها من فيتامين سي".

ووفقاً لوايمان، فإن فاكهة الكيوي من نوع "صن غولد" (Sun Gold) تحتوي على 130 ملغم من فيتامين سي، مقابل 80 غراماً من أنواع أخرى من نفس الفاكهة.

ويحتوي الصنف الأخضر من الكيوي على 70 ملغ من فيتامين سيظن وهو أصغر قليلاً في الحجم من "صن غولد".

وهناك أبحاث محدودة بشأن ما إذا كانت فاكهة الكيوي تقي من الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا، حتى مع وجود كميات كبيرة من فيتامين سي فيها.

ونشأت فكرة تناول جرعات كبيرة من فيتامين C للوقاية من نزلات البرد في سبعينيات القرن الماضي، عندما توقع العالم والباحث، لينوس بولينغ، أن تناول ذلك الفيتامين يوميًا بمقدار 1000 ملغ يمكن أن يقلل من الإصابة بنزلات البرد بحوالي 45%، بيد أن الدراسات السريرية الأخرى فشلت في إثبات ذلك بشكل مؤكد.

ومع ذلك، وجد الباحثون في دراسة أجريت عام 2012، أن تناول الكيوي "يمكن أن يقلل من مدة نزلات البرد بشكل معقول".

وهناك أيضاً فوائد أخرى لتناول فاكهة الكيوي، فقد وجدت الأبحاث أن تناولها بانتظام يمكن أن يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، ويقلل من الدهون الثلاثية، ويخفض ضغط الدم.

وقد يساعد الكيوي الذهبي (صن غولد)، على وجه الخصوص، الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم على تعزيز مستويات الحديد لديهم عند تناوله إلى جانب الوجبات الغنية بالحديد.

ووفقا لوايمان، فإن الحصول على "فيتامين C" من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات أفضل من الحصول على المكملات الغذائية، لأنها تقدم العديد من الفوائد الأخرى بدلا من فيتامين واحد.

وبالنسبة للذين قد يعانون من حساسية الكيوي، فبمقدورهم الحصول على "فيتامين سي" من البرتقال، وثمار الفلفل الحلو والأناناس، والفراولة، والكرنب، والقرنبيط.