تنافس ChatGPT.. جوجل تحدث Gemini بأصوات تحاكي البشر

شفق نيوز/ أعلنت شركة جوجل عن تحديثات جديدة لمساعدها الذكي "جيميناي- Gemini"، وخاصة خدمتها للتواصل الصوتي اللحظي Gemini Live، إذ أصبحت متاحة الآن مجاناً لجميع مستخدمي أجهزة أندرويد، مع إمكانية المفاضلة بين 10 أصوات جديدة بالإنجليزية، وستصل قريباً إلى آيفون.

وبدأت هذه الميزة الوصول في أغسطس/ آب لمشتركي الخدمة المدفوعة Gemini Premium، ثم تم توسيعها لتشمل جميع المستخدمين.

ومن خلال "جيميناي لايف- Gemini Live"، يمكن للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية، ومرنة، تتضمن القدرة على مقاطعة ردود "جيميناي- Gemini" بإعطاء تعليمات، أو معلومات جديدة.

وبعد تحميل تطبيق "جيميناي- Gemini" على هواتف أندرويد، يمكن للمستخدم تشغيل "جيميناي لايف- Gemini Live" عبر الزر الذي يحمل شعار الموجات الصوتية.

وبالضغط على الزر سيتم تشغيل واجهة استخدام جديدة بملء الشاشة، مع أزرار "Hold"، و"End" في الجزء السفلي، ما يسهل التفاعل السريع، والإيقاف المؤقت، أو إنهاء جلسة التفاعل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة "جيميناي لايف- Gemini Live" تعرض رسوماً متحركة للموجات الصوتية، ويمكن للمستخدم مواصلة استخدام التطبيق حتى عند إغلاق الشاشة، أو متابعة استخدام هاتفه داخل تطبيق آخر.

وتدعم "جيميناي لايف- Gemini Live" عشرة أصوات جديدة يمكن تفعيلها من خلال إعدادات الصوت في التطبيق، وهذه الأصوات تشمل: Nova، Ursa، Vega، Pegasus، Orbit، Lyra، Orion، Dipper، Eclipse، Capella.

ورغم هذه التحسينات، لا تزال "جيميناي لايف- Gemini Live" غير متكاملة مع خدمات مثل Gmail وYoutube Music عبر ملحقات Gemini، إلا أن جوجل أكدت أن هذه الميزات قادمة إلى Gemini Live، بالإضافة إلى ميزة القدرة على الإجابة عن استفسارات المستخدم عما حوله باستخدام كاميرا هاتفه، وهي ميزة ستصل ضمن مشروع Project Astra، والذي كشفت الشركة عن لمحة عنه في مؤتمرها للمطورين الأخير في مايو/ آيار الماضي.

وهذه المزايا الجديدة تأتي بعد إعلان الشركة، في أغسطس، عما أسمته مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي على متن أجهزتها الذكية، أطلقت عليها "عصر Gemini"، من خلال تقديم مزايا وقدرات فائقة في سلسلة هواتفها Pixel 9 بشكل خاص، ونظام تشغيل أندرويد بشكل عام.

واستعرضت الشركة، خلال مؤتمرها السنوي للأجهزة Made By Google 2024، تحديثات جديدة لمساعدها الذكي "جيميناي" تسهّل على المستخدم إنشاء وتحرير النصوص بشكل سريع، سواء كان للمساعدة في كتابة رسالة بريد إلكتروني، أو رسالة نصية SMS، أو تلخيص النصوص، بالإضافة إلى إنشاء الصور وتعديلها بشكل فوري، وكذلك تشغيل الموسيقى وتدوين الملاحظات والمهام، مع تعزيز قدرات البحث عن أي شيء يظهر على شاشة الهاتف.

وأضافت جوجل ميزة جديدة للتفاعل مع مساعدها الذكي على هواتف أندرويد، تحمل اسم "جيميناي لايف- Gemini Live"، للتفاعل الصوتي بطريقة أكثر محاكاة للبشر.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة تمنح المستخدم القدرة على مقاطعة حديث Gemini، لطرح استفسار يوضح ما يقصده بشكل أفضل، للحصول على إجابة أوضح من مساعد جوجل، إلى جانب إمكانية التعمق في نقطة معينة.

ولفتت إلى أن المستخدم سيكون قادراً على إيقاف المحادثة عند نقطة ما، والعودة لمتابعتها من جديد في وقت لاحق، وهو ما يضعها في منافسة واضحة لوضع التفاعل الصوتي المُحدّث Advanced Voice Mode على روبوت الدردشة ChatGPT.

المصدر: الشرق