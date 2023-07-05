تمساح يقتل مسنة أمريكية ويحرس جثتها

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمريكية وفاة امرأة من ولاية ساوث كارولينا، بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للغولف.

وعثر على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عاما، ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد آيلاند، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.

وعثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للغولف.

ووفقا لمكتب الشرطة بدا التمساح وكأنه يحرس المرأة ما عرقل جهود الإنقاذ.

وأفاد بأنه تم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشال جثة المرأة وتشريحها.

والعام الماضي هاجم تمساح امرأة من صن سيتي عمرها 88 عاما كانت في بحيرة قرب منزلها في أغسطس 2022.