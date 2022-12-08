"تليغرام" يطلق ميزة جديدة لتسجيل الدخول برقم مجهول ودون SIM

شفق نيوز/ أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي "تليغرام"، يوم الخميس، عن تحديث جديد لافت، يهدف إلى تعزيز الخصوصية لحماية المستخدمين.

وذكر موقع "تكنولوجيا نيوز"، انه من خلال التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الآن تسجيل الدخول للتطبيق من خلال رقم مجهول بتقنية "البلوك تشين" عبر منصة Fragment ودون الحاجة إلى استخدام شريحة اتصال SIM.

ويهدف تليغرام من هذه الميزة، الى حماية خصوصية مستخدميه عبر منع الآخرين من معرفة رقم الهاتف أو حتى البحث عنهم بأرقام الهواتف.

كذلك، مع التحديث الجديد أضيفت ميزة جديدة أخرى وهي الحذف التلقائي لجميع المحادثات التي تسمح بحذف الرسائل والدردشات الجديدة كافة بشكل تلقائي.

ويمكنك بسهولة توسيع إعدادات الحذف التلقائي لأي منها من خلال الذهاب إلى القائمة الجديدة في الإعدادات ثم الخصوصية والأمان. وبعدها اختر الحذف التلقائي للرسائل.

يشار إلى أن تطبيق تليغرام الروسي هو واحد من تطبيقات التراسل الفوري التي ركزت على خصوصية وأمان المستخدمين. وكان من الأوائل في تقديم ميزة الرسائل التي يتم تدميرها بمجرد قرائتها من قبل الطرف الآخر.

كما يمتلك قاعدة مستخدمين تصل إلى 700 مليون مستخدم نشط شهريا. بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام الماضي.