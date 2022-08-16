تليجرام يطلق رموزًا تعبيرية متحركة جديدة

شفق نيوز/ تُعد شركة تيليجرام واحدة من أحدث شركات التكنولوجيا التي تتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وقد اكتسبت هذه الشركة شعبية كبيرة بفضل الميزات الرائعة التي يقدمها تطبيق تليجرام، الذي وصل إلى أكثر من 550 مليون مُستخدم بناءً على الإحصاءات الصادرة من تيليجرام.

بالنظر إلى تاريخ تطبيق تليجرام فقد كان عدد مستخدميه في عام 2013 فقط 100.000 مُستخدم نشط سنويًا٬ وبدأت الشركة في التنافس مع شركات مُختلفة مثل واتساب وغيرها، وفي عام 2016 تجاوز مستخدمو التطبيق 100 مليون مُستخدم نشط.

كما تُعد شركة تليجرام أيضًا مُنظمة غير ربحية، حيث لا يحتوي تطبيقها على أي إعلانات حتى هذه اللحظة، وتُقدم خدمة تشفير شاملة تمامًا مثل واتساب، ومع ذلك تسعى الشركة باستمرار إلى تقديم ميزات رائعة للمُستخدمين داخل تطبيقها.

من بين المزايا التي قدمتها شركة تيليجرام، في الآونة الأخيرة ميزة ردود الفعل والرموز التعبيرية والرسوم المُتحركة والمُلصقات على المحادثات في الصفحات والمجموعات، كما قدمت منصة واتساب أيضًا هذه الميزة على المُحادثات والمجموعات الفردية.

للإشارة فإن تليجرام أتاحت أيضًا خدمتها المدفوعة “Telegram Premium” داخل التطبيق، وتحتوي هذه الخدمة على الكثير من المُلصقات والرموز التعبيرية غير المُتوفرة في الإصدار المجاني، وتعمل تيليجرام الآن على تقديم العديد من الرموز الجديدة.

وأثارت هذه الرموز الجديدة إعجاب العديد من مُستخدمي التطبيق، بعد أن نشرت الشركة حزمة من الرموز عبر الإنترنت، مما زاد من عدد مُشتركي الخدمة.