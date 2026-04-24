تلميذ صيني يصمم ويجمع محرك طائرة داخل منزله

تمكن تلميذ صيني يدعى تشي جينغانغ، ويبلغ من العمر 14 عاما، من تصميم وتجميع محرك طائرة في المنزل.

وبدأ الطفل تشي جينغانغ الاهتمام بالطيران منذ مرحلة الروضة، حيث كان يجرب الطائرات الورقية، ووفقا لوالديه. ومع مرور الوقت، تطور شغفه إلى دراسة علمية جادة، إذ كان يقضي ساعات يوميًا في قراءة كتب عن الديناميكا الهوائية والموضوعات ذات الصلة، بحسب موقع Oddity Central.

وبدأ تشي في المرحلة الابتدائية إتقان موضوعات معقدة، بما في ذلك التحليل الرياضي والتصميم الهندسي، إلى جانب استخدام البرامج المتخصصة. ولاحقا، قرر تطبيق معارفه عمليا ووضع هدفا يتمثل في بناء محرك نفاث خاص به.

ولتحقيق ذلك، تخلى عن نسخ التصاميم الجاهزة وبدأ العمل من الصفر، حيث صمم الأجزاء، وأنشأ نماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد، وحسب معايير تدفق الهواء ودرجة الحرارة والضغط. كما نشر تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقى دعما من المهتمين، إذ قدم بعضهم نصائح، بينما عرض آخرون المساعدة في طباعة الأجزاء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وبعد ستة أشهر، تمكن من تجميع النموذج الأولي للمحرك، إلا أن الاختبارات لم تنجح بسبب مشكلات في التصميم ونظام الوقود. ومع ذلك، واصل العمل على المشروع، وهو حاليا يطور نسخة محسّنة منه.

ووفقا لتشي جينغانغ، فإن الفشل شكّل تجربة تعليمية مهمة وحافزا قويا للاستمرار.