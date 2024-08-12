تلف رسومات أثرية عمرها آلاف السنين بسبب صورة فيسبوك

شفق نيوز/ تجري السلطات الإسبانية تحقيقًا مع رجل قام بإتلاف رسومات كهوف تعود لآلاف السنين بعد سكب الماء عليها لالتقاط صور أفضل لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي بيان صادر عن الحرس المدني الإسباني، أوضح أن الرجل البالغ من العمر 39 عامًا من لوس فيلاريس في مقاطعة جيان بالأندلس قد نشر صورًا للرسومات المبللة على "فيسبوك".

وتُظهر الصور أن الرجل قد سكب الماء على اللوحات الأثرية، التي تقع في سلسلة جبال سييرا سور دي جيان، لتوضيح التفاصيل وتحسين جودة الصور.

وتعرضت اللوحات للتلف بسبب طبيعة الحجر الجيري الذي نُحتت عليه، والذي يحتوي على أملاح تذوب في الماء وتؤدي إلى تكوين قشرة عند تبخر الماء، مما يسبب "ضررًا لا يمكن إصلاحه".

وقد أطلق الحرس المدني تحقيقًا في مايو/ آيار بعد رؤية الصور على الإنترنت، ويُتهم الرجل بارتكاب جريمة ضد التراث التاريخي.

واللوحات المتضررة محمية بموجب سجل التراث في إسبانيا، والسلطات تواصل التحقيق لمعرفة المزيد عن الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة.